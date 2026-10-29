A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la empresa informó sobre la “Implementación de la línea de fraccionado de aceituna de mesa en envases de vidrio y PET, y optimización de áreas operativas”, a ejecutarse en su planta de La Yarada Los Palos, en Tacna. De hecho, la empresa desarrolla sus actividades dentro de un fundo con una superficie total de 92 hectáreas (ha), de las cuales aproximadamente 82 ha corresponden al área de cultivo y 1,700 metros cuadrados (m2) aluden a la planta industrial.

La inversión de la empresa alcanza los S/ 446,000, con un periodo de ejecución de un año. (Foto: Difusión)

En concreto, la firma bajo el supuesto de mejora tecnológica pretende la adecuación de infraestructura, incorporación de equipos auxiliares más eficientes y la optimización del flujo operativo, sin modificar la naturaleza de la actividad principal ni incrementar la capacidad productiva anual.

“La adecuación y optimización funcional de áreas operativas existentes incluyen almacén de envases primarios y secundarios para la línea granel, área de lavado de bidones, área de instalación de caldero, área para tanque de almacenamiento y sistema de tratamiento de agua, zona de racks para tránsito y almacenamiento temporal de bidones, reordenamiento de la zona de proceso y patio de maniobra, zona de preparación de soluciones II, tanque de preparación de salmuera y tanque estacionario de GLP”, indicó el expediente del Produce.

La compañía hizo enfásis en que este proyecto apunta a dar atención a los requerimientos técnicos, operativos y comerciales exigidos por nuevos mercados, y clientes del sector retail y exportación. Estos destinos demandan presentaciones de menor volumen, mejores condiciones de trazabilidad, control sanitario, orden logístico y cumplimiento de estándares de calidad e inocuidad.

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Las acciones a implementar y la inversión

Entre los diversos componentes que serán involucrados en la inversión, con obras civiles y trabajos preliminares, se encuentran un almacén de envases línea granel; zona de preparación de soluciones II; área de lavado de bidones; área de instalación de caldero; área del tanque de almacenamiento y del sistema de tratamiento de agua; zona de racks para tránsito de bidones; ampliación de zona de proceso y patio de maniobra; almacén de envases retail; línea de producción (retail); tanque para preparar salmuera y tanque estacionario de GLP.

“Los componentes que forman parte de la modificación del proyecto serán desarrollados para fortalecer la eficiencia operativa y logística de la planta industrial y mejorar las condiciones de acondicionamiento del producto”, añadió la firma.

En general, la inversión de la empresa alcanza los S/ 446,000, con un periodo de ejecución de un año, y una vida útil considerada para los componentes y mejoras contemplados en el proyecto es de 20 años.

A fin de llevar adelante su plan, Fundo La Noria presentó el ITS ante el Produce, con el objetivo de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 4 de noviembre, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.