Fundo La Noria se dedica a la producción, procesamiento y comercialización de aceitunas para el mercado nacional e internacional. (Foto: Difusión)
Fundo La Noria se dedica a la producción, procesamiento y comercialización de aceitunas para el mercado nacional e internacional. (Foto: Difusión)
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Mayumi García
Mayumi García

Fundo La Noria, dedicada a la producción, procesamiento y comercialización de aceitunas para el mercado nacional e internacional, apunta a fortalecer su operación con la ejecución de un proyecto que permita mayor eficiencia en su negocio. Este es el detalle de la iniciativa que la compañía busca implementar en el sur del país.

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