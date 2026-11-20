El pasado 9 de noviembre celebramos el Día del Exportador, una oportunidad para reconocer una de las transformaciones económicas más importantes del Perú y reflexionar sobre las decisiones necesarias para seguir creciendo. Las cifras hablan por sí solas. En el 2001, nuestras exportaciones alcanzaban apenas US$ 6,956 millones. En el 2025 superaron los US$ 91,000 millones, es decir, multiplicaron su valor trece veces. Las importaciones también crecieron hasta alcanzar US$ 61,212 millones el año pasado, lo que facilitó el acceso a maquinaria, tecnología e insumos que fortalecen nuestra competitividad.

Este avance responde a una política de apertura comercial, promoción de inversiones e integración al mundo. Hoy contamos con 25 acuerdos comerciales vigentes que brindan acceso preferencial a 60 economías. Entre enero y diciembre del 2025, exportaron 9,449 empresas, de las cuales 8,800 fueron mipymes. Además, el dinamismo llegó a las regiones: las exportaciones del interior superaron US$ 72,000 millones en el 2025, con 21 regiones que incrementaron sus envíos y 17 que alcanzaron récords históricos.

Nada de esto ocurrió por casualidad. El Perú demostró que puede competir globalmente, atraer grandes inversiones y generar oportunidades para miles de empresas. Sin embargo, para seguir batiendo récords necesitamos un Gobierno que reconozca este potencial y apueste decididamente por nuestros principales motores exportadores.

En minería, urge una simplificación regulatoria agresiva que elimine permisos redundantes, reduzca plazos y brinde predictibilidad, sin sacrificar estándares ambientales.

En el agro, preocupa que el MEF opine a favor de eliminar los beneficios de la Ley de Promoción Agraria para las grandes agroexportadoras, lo que desconoce su contribución a la inversión, formalización, empleo y articulación con pequeños productores.

Hablamos de una de las actividades más intensivas en generación de empleo formal. Además, es un sector que enfrenta enormes sobrecostos por las deficiencias de infraestructura y conectividad, a los que se suman obligaciones laborales específicas, como el bono BETA, que elevan los costos de contratación formal. Por si fuera poco, ahora tenemos los graves efectos del fenómeno de El Niño sobre la producción.

Finalmente, urge cerrar las brechas de conectividad. Carreteras, puertos, aeropuertos y corredores logísticos eficientes son indispensables para reducir costos y conectar nuestras regiones con los mercados mundiales. El Estado debe asumir esta tarea como prioridad nacional.

El Perú ya demostró que puede competir con los mejores. No necesitamos reinventar el camino, sino profundizarlo. El mejor homenaje a nuestros exportadores no es celebrar sus récords, sino garantizar las condiciones para que sigan superándolos.

Jaime Dupuy es director ejecutivo de ComexPerú