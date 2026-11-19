El grupo sueco de vehículos pesados Volvo -presente en el Perú con camiones, buses y equipos de construcción— impulsa el negocio de buses en el mercado local. La división Volvo Buses, enfocada en transporte de pasajeros, cerró dos pedidos en el país en un año en que la venta de buses crece en doble dígito. ¿Cuántas unidades son y cuándo llegarán?

En detalle, la compañía informó que fue contratada para suministrar 108 buses que operarán en el Perú, repartidos en dos pedidos. El primero comprende 48 chasis Volvo B13R 6×2 para una operación que presta servicios a una empresa minera en la región Áncash. Según el comunicado global de la firma, las unidades trasladarán personal entre Lima y la mina Antamina.

El segundo pedido está compuesto por 60 chasis Volvo B11R 4×2, que cubrirán servicios regulares de pasajeros entre Lima e Ica, una ruta costera de 305 kilómetros. Sin embargo, la empresa no precisó el nombre de los operadores detrás de ambos pedidos ni el monto de las transacciones.

De acuerdo con la compañía, se prevé que la mayoría de las 108 unidades se entregue durante el primer semestre de 2027.

“Estos dos pedidos demuestran la versatilidad y competitividad de nuestra oferta en Perú. Desde exigentes operaciones mineras en altura hasta servicios interurbanos regulares, nuestros clientes necesitan soluciones en las que puedan confiar a diario”, señaló André Marques, vicepresidente de Volvo Buses Latinoamérica, a través de un comunicado.

De acuerdo con Volvo, se prevé que la mayoría de las 108 unidades en Perú se entregue durante el primer semestre de 2027.

Un mercado de buses que crece en doble dígito

Los pedidos de buses a Volvo se dan en un año de expansión para el segmento. Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), el registro del primer semestre de 2026 cerró con 2,275 minibuses y ómnibus nuevos vendidos, 23.2% más que en igual periodo de 2025.

En setiembre, el gremio proyectó que la venta de buses cerraría el 2026 con un avance de 16.4% y anticipó que en 2027 las tasas se moderarían, aunque con volúmenes todavía elevados.

En el caso de Volvo Group Peru, la filial reportó en setiembre, durante Expomina 2026, un crecimiento de 17% en la entrega de camiones acumulada a julio.

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