Sandra Huerta, directora de Marketing de Scania Colombia y Perú, señaló a Gestión que la compañía proyecta cerrar el 2026 con un crecimiento superior al 10% en Perú. “ Proyectamos cerrar el año con cerca de 1,400 unidades (vendidas) , una cifra que con el tiempo se ha vuelto cada vez más madura y consolidada”, afirmó tras su participación en la décima edición de Queen on the Road, encuentro regional de Scania en Sao Paulo (Brasil).

Como parte de su estrategia de expansión, la compañía prevé abrir tres nuevas sucursales en 2027 . “Esta ampliación se encuentran en las últimas etapas de evaluación y buscan reforzar la cobertura de atención en distintas regiones”, alegó. Una de las nuevas sedes estaría ubicada en Moquegua, con el objetivo de completar la cobertura de Scania en el sur del país. La compañía también contempla fortalecer sus operaciones en Piura y Lima.

Actualmente, Scania cuenta con nueve sucursales a nivel nacional y dos tiendas de repuestos. Además, dispone de talleres instalados directamente en las operaciones de sus clientes, principalmente empresas con flotas grandes o ubicadas en zonas alejadas. Este formato permite atender los vehículos sin necesidad de trasladarlos hasta una sucursal.

En el segmento de buses interprovinciales, Scania suma tres años consecutivos de liderazgo. La ejecutiva atribuyó estos resultados a las innovaciones incorporadas en su portafolio, entre ellas la nueva generación de buses, que ofrece un ahorro de combustible de hasta 8%.

“Los clientes no solo encuentran una solución integral, que incluye el vehículo, mantenimiento y financiamiento, sino también una mayor rentabilidad gracias al ahorro de combustible”, explicó. La multinacional tiene en este segmento una participación de mercado superior al 32%. “Concentramos nuestra oferta en el segmento de buses interprovinciales, ya que no participamos en el mercado de buses urbanos”, precisó.

Scania apunta a vender cerca de 1,400 vehículos en Perú al cierre del 2026 (Foto: Scania)

Los motores del negocio de carga pesada

En el segmento de camiones, en cambio, Scania atiende a sectores como minería, construcción y transporte de mercancías. Huerta identificó al transporte de larga distancia como el segmento con mayor participación de mercado para la compañía, seguido por la minería, el transporte en distancias más cortas y la construcción.

“Si tuviéramos que destacar un segmento que genera buenos resultados, sería el de larga distancia”, específico.

La minería también representa un mercado relevante para Scania, debido a las distintas aplicaciones que requieren las operaciones, entre ellas el transporte de concentrado de minerales. En este contexto, la demanda de vehículos pesados está vinculada a las necesidades de movilización de carga de las distintas actividades económicas.

LEA TAMBIÉN Grupo colombiano toma a Chancay como nuevo hub para potenciar el intercambio Perú-Brasil

Carlos Cyrne, director de Soluciones de Scania para la Región Américas, destacó la relevancia de la minería para el negocio regional de la compañía. En detalle, Latinoamérica concentra alrededor del 30% de las ventas globales de Scania destinadas a este sector . “Brasil, Chile y Perú son los mercados mineros más importantes de la región”, señaló el vocero, aunque no precisó la participación de cada país en el negocio.

Scania prevé incorporar su primer camión eléctrico en Perú en 2027. Foto: Scania

Scania prevé incorporar su primer eléctrico

La compañía también proyecta incorporar su primer camión eléctrico en Perú en 2027, aunque todavía no cuenta con una fecha definida. Huerta explicó que el avance de esta iniciativa dependerá de la evolución de la demanda y de la reactivación de los proyectos mineros. “ Tenemos planes para incorporar el próximo año nuestro primer camión eléctrico ”, afirmó.

La ejecutiva indicó que Scania mantiene conversaciones con operadores mineros para evaluar la incorporación de esta tecnología. La estrategia inicial contempla probar una o dos unidades antes de considerar una ampliación de las flotas.

Sin embargo, Cyrne advirtió que la adopción de camiones eléctricos no depende únicamente de la disponibilidad de vehículos, sino también de las condiciones necesarias para su operación.

“Cuando hablamos de eléctricos, no es un problema de producto, sino de infraestructura e incentivos del Gobierno. Hay que mirar el ciclo completo del transporte: si movemos una carga de un punto A a un punto B, debemos verificar si la ruta está preparada y si existen puntos de recarga”, refirió.

El directivo recordó que la incorporación de vehículos a gas también requirió tiempo para desarrollar la infraestructura necesaria en Perú. A su juicio, la electromovilidad deberá recorrer un proceso similar, por lo que la compañía mantiene un seguimiento de las necesidades de sus clientes y de las condiciones de cada mercado para evaluar su implementación.

Queen of the Road reúne a mujeres que lideran y toman decisiones en el transporte. Foto: Scania

Las mujeres en el sector de transporte pesado

La participación de las mujeres en el transporte pesado también forma parte de la estrategia de Scania. En ese contexto, la compañía desarrolla Queen of the Road , una iniciativa que nació en 2016 para reconocer el papel de las mujeres en la industria y que, con el tiempo, ha incorporado espacios de intercambio .

“Queen of the Road nació como una iniciativa para celebrar y reconocer el rol de la mujer en la industria del transporte. Con el tiempo, el programa evolucionó y comenzó a incorporar contenidos más enfocados en el negocio y en las perspectivas desde las cuales las mujeres pueden contribuir a la industria”, subrayó Huerta.

Durante sus diez años, la iniciativa ha reunido a alrededor de 250 mujeres de Latinoamérica, entre ejecutivas, empresarias y profesionales vinculadas con el transporte . El espacio, en concreto, busca promover el intercambio de experiencias y fortalecer las relaciones entre mujeres que ocupan puestos de decisión en sus compañías.

LEA TAMBIÉN Puerto de Chancay y la ruta para su integración con las cadenas logísticas

En el caso peruano, Scania convoca cada año a entre tres y cuatro clientas para participar en este cónclave . ¿Qué se necesita para ser elegida? Huerta indicó que las profesionales convocadas deben tener responsabilidades en la toma de decisiones, ya sea en áreas como finanzas, logística o compras, o como propietarias de sus propios negocios.

Uno de los principales aportes del programa, adicionalmente, es generar un espacio de confianza y conexión entre las participantes, más allá de las reuniones comerciales habituales. “Es un espacio seguro, de comunidad y solidaridad entre mujeres, que permite conectar no solo con los desafíos y las problemáticas que enfrentamos, sino también con aquello que hacemos bien y que merece ser reconocido”, afirmó.

La ejecutiva también resaltó el impacto que esta experiencia puede tener en la relación con las clientas. Como ejemplo, recordó la visita a una empresaria de Ayacucho que, tiempo después de participar en el programa, seguía recordando la experiencia.

“Este programa tiene un componente muy importante: trabajar en el impacto y la experiencia. Las personas pueden olvidar lo que les dijiste o cómo las trataste, pero no cómo las hiciste sentir”, concluyó.