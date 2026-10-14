Minería y transporte de larga distancia impulsan el negocio de camiones de Scania. Foto: Scania
Minería y transporte de larga distancia impulsan el negocio de camiones de Scania. Foto: Scania
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Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

(Sao Paulo) El mercado peruano de vehículos pesados atraviesa un buen momento. En junio, las ventas de camiones y tractocamiones nuevos crecieron 59% interanual, mientras que las de minibuses y ómnibus aumentaron 13.5%, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP). En ese contexto, la sueca Scania busca consolidar su presencia en el país con una estrategia de crecimiento y expansión comercial. ¿Cuáles son sus próximos pasos en Perú y cómo busca fortalecer el papel de las mujeres en el transporte pesado?

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