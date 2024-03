¿Cómo llegó a ser miembro del directorio en Scania?

El transporte pesado es un rubro que históricamente ha estado dominado por hombres. Yo llegue hace 8 años a Scania Perú, cuando la compañía tenía solo 1% de participación femenina. Ahora, la cifra llega al 13%.

Formar parte del directorio debe ser demandante, ¿Cómo logra el balance entre lo profesional y lo personal, teniendo un cargo de alta dirección?

Lograr encontrar el balance es un constante trabajo en progreso, sin embargo, considero que lo más importante es tener claras cuáles son nuestras prioridades en ambos aspectos de nuestra vida para que una no interfiera con la otra y coexistan de manera armoniosa. Para ello, es necesario saber desconectar de un mundo para conectar con el otro y eso se logra estableciendo limites personales sanos que nos ayuden a mantener el ritmo y no sentirnos agobiados.

El child penalty o, el castigo por ser madre en el Perú es bastante alto comparado con otras regiones ¿cómo ve este aspecto en su vida?

Tengo la suerte de pertenecer a una compañía Sueca, cuya cultura se basa en la igualdad de condiciones de las personas, razón por la cual el ser madre nunca fue una limitante para mi desarrollo profesional, incluso en mi posición actual, donde tengo una alta demanda de viajes al ser responsable de Marketing y Comunicaciones para Perú y Colombia siempre he tenido la flexibilidad de que esas responsabilidades no interfieran en temas relacionados a mi hija, por el contrario, he recibido el apoyo necesario para desarrollarme como madre y profesional.

¿Cuál es el porcentaje de participación en el directorio de Scania?

El directorio peruano de Scania tiene el 50% de representación femenina con el liderazgo de 3 mujeres, que se ha dado de forma orgánica, sin necesidad de lineamientos en pro de la paridad. En realidad, las operaciones de Perú están bajo los ojos de toda la región porque somos la única filial de Scania con este tipo de diversidad. No se trata de un lineamiento, honestamente, pero sí es algo que se busca y se valora desde la casa matriz en Suecia, que culturalmente hablando está más avanzada en estos temas y la cultura organizacional tiene este componente.

¿Cómo va la representación a nivel regional?

A nivel de Latinoamérica, soy la única directora de Marketing de Scania, las otras filiales del grupo siguen teniendo representación masculina. Desde mi área de trabajo, el año pasado, lanzamos el programa de formación “Conductoras”, con una inversión de US$ 40,000 para ofrecer becas a 12 mujeres para formarlas como conductoras y que aprendan a manejar los equipos de la compañía.

¿Cuál es el objetivo de este programa?

En el Perú, solo el 2% de los brevetes en las categorías IIA Y IIIA se dan a mujeres. Con este programa descubrimos que sí hay conductoras con ganas de crecer. El programa no solo busca la revalorización del oficio, sino también que las mujeres se sientan orgullosas de ser conductoras, porque muchas se avergüenzan por los estereotipos de género que existen. La idea es que las mujeres se animen a considerar este puesto de trabajo tal como lo hacen con otros, sin ningún prejuicio. El año pasado se enfocó en buses, y este año será en maquinaria pesada.

¿Cuál es su compromiso con cerrar la brecha de género desde su posición?

Busco eliminar el prejuicio que no solo se da en los niveles operativos, sino también en las posiciones administrativas. Al ser una industria de un sector duro, lo que falta es que más mujeres postulen. Muchas veces la limitación viene del mismo talento, que no se anima a aplicar en este tipo de compañías. Afortunadamente, eso ha ido cambiando en los últimos años.

¿Qué retos pendientes tiene en lo profesional y lo personal para lograr mayor participación femenina en la industria?

Mi principal compromiso tanto a nivel profesional como personal es continuar demostrando a través del ejemplo que hoy en día ya no existen profesiones ni sectores de hombres y mujeres; sino de personas con capacidades y habilidades. La pasión y el compromiso son completamente excluyentes del género y está en nosotras impulsar ese propósito, no castrar nuestra voz y, por el contrario, elevarla para rechazar aquellas prácticas donde nos sintamos limitadas como mujeres o madres. Desde el momento en el que empezamos a valorarnos es que podemos demandar entornos que estén alineados con la equidad en todos los sentidos de la palabra.

