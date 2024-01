1. Introspección con ciencia.

La autoconciencia es el pilar de un liderazgo excepcional. Comprender nuestro perfil de personalidad nos permite capitalizar fortalezas y navegar efectivamente a través de las complejidades de las dinámicas interpersonales(1). Herramientas como hoganassessments.com y understandmyself.com ofrecen evaluaciones de personalidad respaldadas por datos y basadas en el modelo big five (2): estabilidad emocional, extraversión, amabilidad, confiabilidad y apertura a la experiencia.

2. Plan estratégico personal.

Use Strategic Thinking To Create The Life You Want (3) propone un enfoque para articular un propósito y medir objetivos de manera efectiva. Si bien los objetivos son importantes, debemos crear hábitos positivos. En su libro “Atomic Habits”, James Clear sostiene que las pequeñas rutinas cotidianas (hábitos), incrementales, se convierten en cambios masivos y positivos con el tiempo.

3. Optimismo pragmático.

Entender la diferencia entre ser exigente y ser negativo es fundamental para la salud mental y la productividad. La psicología positiva nos enseña a desafiar constructivamente los estilos de pensamiento pesimistas y a cultivar un optimismo realista. Aprender habilidades optimistas, entre muchos otros beneficios, reduce la ansiedad y la depresión, y aumenta la resiliencia (4). El curso online Positive Psychology: Martin Seligman’s Visionary Science ofrece prácticas para aquellos que buscan fortalecer su resiliencia.

4. Neurociencia para el líder moderno.

Entender cómo nuestro cerebro y su relación con el cuerpo afectan nuestro desempeño es clave. Andrew Huberman, Ph.D., comparte insights en su podcast Huberman Lab que son aplicables al mejoramiento de la calidad de vida y del rendimiento. Huberman es experto en cómo el cerebro y sus conexiones con los órganos controlan percepciones, comportamientos y nuestra salud. Su rutina diaria, disponible en hubermanlab.com, se compone de una serie de herramientas y protocolos para maximizar la salud y el rendimiento físico y mental.

Bien aplicadas, estas referencias pueden ayudarnos a potenciar fortalezas, a gestionar debilidades, a ganar relevancia y competitividad y, en suma, a moldearnos como líderes en un mercado laboral cada vez más dinámico y competitivo (5).

Sobre el autor

Alvaro Collas cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en posiciones de liderazgo en banca, tecnología, recursos naturales, consultoría y como emprendedor. Se especializa en la búsqueda y selección de talento estratégico, evaluación de liderazgo y planes de sucesión en los sectores industriales, servicios financieros y servicios de tecnología. Es mentor y emprendedor Endeavor.