Alberto Morisaki, gerente de estudios económicos de la AAP, comentó que el segmento de camiones viene alcanzando niveles históricos de ventas, favorecido por la expansión de actividades como la minería, construcción, manufactura, comercio y logística.

Asimismo, destacó el desempeño de los vehículos livianos, particularmente del segmento SUV, que concentra más del 55% de las ventas, reflejando los cambios en las preferencias de los consumidores y la creciente competencia entre marcas.

“Según como van las cifras hasta octubre, va a ser un año en donde la venta de vehículos cierre en un nivel alto. Si bien hay riesgos externos, asociados a conflictos internacionales y eventos climáticos, yo diría que este 2026 ya está cerrado”, refirió.

Morisaki prevé que la venta de autos acabe el año con un crecimiento en torno al 42%, un ritmo similar a los primeros diez meses del año.

Industria automotriz. (Foto: GEC)

“Efecto El Niño” a la vista

El presidente de la AAP manifestó que hay una serie de factores que le dan solidez al sector automotor como buenos indicadores económicos, lo cual se refleja en la capacidad de gastos de las familias y empresas. No obstante, la ocurrencia de un Fenómeno de El Niño extraordinario podría tener un impacto en la industria en el arranque del 2027.

“Creemos que el siguiente año (el mercado) va a perder algo de fuerza por factores que pueden complicarlo. El fenómeno de El Niño es el más importante”, destacó.

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Al respecto, Alberto Morisaki mencionó que si bien ya se observan algunas repercusiones de este fenómeno climático, no hay todavía un impacto de manera directa en el sector automotriz.

“Si tenemos un evento extraordinario, que es la probabilidad más alta, pero que todavía no se confirma, el efecto se vería en la primera mitad del próximo año”, anotó.

Segmento de vehículos pesados sería el más golpeado

Alberto Morisaki señaló que el segmento más afectado sería el de vehículos pesados (camiones y tractocamiones), ya que está ligado a actividades económicas como agro y construcción, sectores que históricamente son de los más afectados por El Niño.

“El fenómeno climático golpea más a los vehículos pesados, ya que tiene un efecto directo en sectores económicos que atiende, como agricultura, manufactura, textiles y pesca. Esto hace que la compra de camiones o tractocamiones se retraiga”, sostuvo.

Por su parte, Jean Falvy, country manager de Isuzu Perú, indicó que se prevé una desaceleración de la demanda durante la primera mitad del 2027, en comparación con el último trimestre de este año.

“Es posible que algunos sectores económicos en determinadas zonas del país enfrenten desafíos que moderen la demanda durante el primer semestre del siguiente año″, refirió.

Sin embargo, “mantenemos una perspectiva optimista sobre la evolución de la economía y confiamos en que, al cierre del año, la industria automotriz puedan alcanzar resultados superiores a los de 2026″, agregó.

Venta de camiones. (Foto: Difusión)

Expectativas empresariales

David Caro, gerente de Estrategia Comercial de Toyota, manifestó que a octubre alcanzaron un incremento en la venta de unidades del 31%, respecto al 2025. Este buen resultado es respaldado por la diversificación de su portafolio, lo que le permite atender a diferentes sectores.

“El crecimiento, además, no está concentrado únicamente en Lima. Destacan especialmente Arequipa, con más de 1,000 unidades adicionales; La Libertad, con cerca de 900; y Áncash y Cajamarca, con crecimientos de 47% y 42%, respectivamente”, explicó.

En ese marco, la firma espera cerrar el año con un crecimiento de más del 30%, en línea con el dinamismo del mercado, mencionó Caro.

Por su lado, Jean Falvy comentó que en lo que va del 2026, ya han logrado un récord en ventas y apuntan a superar la marca de los 4,000 camiones vendidos.

“Este resultado responde tanto al crecimiento de la industria como al fortalecimiento de nuestra posición en el mercado, donde hemos incrementado nuestra participación en casi tres puntos porcentuales en los segmentos de camiones en los que competimos”, resaltó

La compañía prevé terminar el 2026 con un incremento en ventas cerca del 50%.