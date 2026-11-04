Venta de vehículos podría verse afectada por el Fenómeno El Niño. (Foto: Elaboración propia hecha con ChatGPT)
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Paolo Rojas
Paolo Rojas

Industria automotriz viene a buen ritmo. El mercado atraviesa un año de gran dinamismo, impulsado por la recuperación económica, la confianza del consumidor y mayores facilidades de financiamiento. De acuerdo con cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), a septiembre del 2026, la industria creció por encima del 40%.

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