Toyota del Perú avanza con el desarrollo de su nuevo centro operativo en Lurín. Foto: Toyota
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Karen Guardia Quispe
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Toyota del Perú incrementó sus ventas en 27% entre enero y julio de 2026, al pasar de 21,475 a 27,190 unidades comercializadas frente al mismo periodo del año anterior. Solo en julio, la compañía alcanzó un récord histórico mensual de 4,948 unidades vendidas. Tras estos resultados, la empresa prepara una nueva inversión en infraestructura al sur de Lima. ¿En qué consiste el proyecto y qué contempla?

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