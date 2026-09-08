En detalle, Toyota del Perú presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) una Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) para el desarrollo de un moderno centro operativo denominado Hub Logístico TDP (Lurín).

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El megaproyecto estará ubicado en el Parque Industrial Macrópolis, a la altura del kilómetro 36 de la Panamericana Sur y a solo diez minutos del puente Arica. El predio, adquirido a Prinsur (Grupo Centenario), comprende 16 hectáreas, cuenta con zonificación de Industria Liviana (I2) y tendrá un horizonte de vida útil de 30 años.

El hub logístico TDP se ubicará en el Parque Industrial Macrópolis, en Lurín, a la altura del kilómetro 36 de la Panamericana Sur. Foto: Toyota

¿Manufactura a la vista?

Según la EVAP, el hub logístico TDP no será una planta de manufactura pesada. El proyecto estará orientado principalmente a la recepción, almacenamiento, acondicionamiento y distribución de vehículos importados .

De acuerdo con el documento, las unidades llegarán al complejo para pasar por distintas etapas antes de ser entregadas a la red de concesionarios. Entre ellas figuran la recepción e inspección de los vehículos, lavado, instalación de accesorios, adecuaciones para sistemas de combustible como GNV y GLP, trabajos de pintura y carrocería, recarga de vehículos eléctricos y despacho final.

El complejo contará con un área techada de 1,815 metros cuadrados (m²) para recibir y pesar los camiones que transportan los vehículos. Esta zona tendrá 12 carriles y dos balanzas para verificar el peso de las unidades durante su ingreso.

Uno de los espacios de mayor extensión será el patio destinado al almacenamiento de los vehículos. De acuerdo a la EVAP, tendrá más de 115,000 m2 y capacidad para albergar hasta 5,590 unidades de las marcas Toyota, Lexus e Hino.

Antes de ingresar a las distintas áreas de preparación, los vehículos pasarán por una zona de revisión inicial de 1,938 m2. Allí se realizará un primer control para verificar las condiciones en las que llegan las unidades. También se contempla un área para la revisión final de los vehículos y otra destinada a la instalación de accesorios. En conjunto, ambos espacios techados superarán los 7,000 m2.

La zona de revisión contará con ocho líneas de trabajo y tendrá capacidad para procesar hasta 220 vehículos al día. Allí se realizarán tareas como lavado, secado y revisión del acabado de las unidades, además de la instalación de dispositivos como GPS, alarmas y radios.

A ello se sumará un espacio de 2,909 m2 para la instalación de accesorios solicitados por los clientes. Entre los trabajos previstos figuran la colocación de láminas de seguridad, protección de la parte inferior de los vehículos y otras personalizaciones.

El proyecto también incluye un área de 1,735 m2 para adaptar vehículos a sistemas de GNV y GLP, así como un taller de 1,307 m2 para trabajos de carrocería y pintura. Este último, sostiene el documento, podrá atender hasta 10 vehículos al día que presenten daños o desperfectos ocasionados durante su traslado por vía marítima o terrestre.

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La instalación tendrá además un punto interno para el abastecimiento de combustible y espacios destinados a la recarga de vehículos eléctricos, en línea con la incorporación progresiva de este tipo de unidades.

El complejo tendrá un patio de más de 115,000 m², con capacidad para almacenar hasta 5,590 vehículos de las marcas Toyota, Lexus e Hino. Foto: Toyota

¿Cómo será el consumo de agua y manejo de residuos?

En materia ambiental, la EVAP señala que el proyecto contempla un sistema para reutilizar y filtrar el agua empleada en el lavado de los vehículos. También contará con un depósito de agua con capacidad para garantizar hasta tres días de autonomía.

El suministro eléctrico tendrá una potencia de 1,437.75 kilovatios y estará respaldado por dos subestaciones y tres equipos de emergencia para mantener el funcionamiento de las instalaciones ante eventuales cortes.

Respecto de los residuos, el documento estima que el 90% corresponderá a materiales no peligrosos, principalmente cartón y plástico provenientes de los embalajes. Estos serán separados y retirados por empresas autorizadas.

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La construcción y operación del hub logístico TDP también tendrá un componente de empleo. Así, el proyecto generará 530 puestos de trabajo.

Durante los 14 meses previstos para la construcción se requerirán 180 trabajadores: 60 calificados y 120 no calificados. En la etapa de operación y mantenimiento se contempla la incorporación de 300 colaboradores, mientras que otros 50 puestos temporales están previstos para la etapa de cierre.

La iniciativa contempla una inversión de S/ 87.8 millones, equivalente a aproximadamente US$ 23.5 millones , y permitirá concentrar en una sola sede las operaciones que actualmente Toyota del Perú desarrolla de manera dispersa en cinco ubicaciones distintas.