La Municipalidad Provincial del Callao redujo en 25% los derechos de tramitación correspondientes a tres procedimientos vinculados con la obtención de licencias de conducir para vehículos menores Clase B, categorías I, II-A, II-B y II-C.

La medida modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la comuna provincial y comprende el trámite para obtener la licencia, así como las evaluaciones de conocimientos y de habilidades en la conducción.

Callao rebaja tasas para licencias de motos: trámite costará desde S/ 25.10 | Foto: Referencial

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¿Cuánto costarán los trámites?

Con la modificación, el derecho de trámite para la obtención de la licencia de conducir de vehículo menor Clase B pasa de S/ 33.50 a S/ 25.10.

En tanto, la evaluación de conocimientos, que tenía un derecho de tramitación de S/ 43.50, pasa a costar S/ 32.60. La misma reducción se aplica a la evaluación de habilidades en la conducción, cuyo costo también disminuye de S/ 43.50 a S/ 32.60.

Así, los tres conceptos suman ahora S/ 90.30, frente a los S/ 120.50 que representaban anteriormente.

La municipalidad sustentó la modificación en que la legislación permite que, una vez aprobado un TUPA, las modificaciones que no impliquen la creación de nuevos procedimientos, el incremento de derechos de tramitación o nuevos requisitos puedan ser aprobadas mediante Decreto de Alcaldía.

Nueva sede de evaluaciones

El decreto también encarga a la Oficina General de Comunicaciones e Imagen Institucional diseñar y ejecutar una estrategia publicitaria bajo el lema “Todo en un solo lugar y entrega en el mismo día”.

Según la norma, la campaña tendrá como propósito difundir masivamente la nueva sede de evaluaciones y los beneficios tarifarios aprobados. El texto del decreto, sin embargo, no precisa en sus artículos la ubicación de dicha sede.

La Municipalidad Provincial del Callao también dispuso la actualización de su TUPA para incorporar las nuevas tarifas.

¿Desde cuándo rigen las nuevas tarifas?

El decreto establece que la reducción entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

La comuna encargó, además, la publicación del decreto y de su anexo tanto en los canales oficiales correspondientes como en su portal institucional y en la Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano del Estado Peruano.