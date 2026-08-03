Gonzalo Burgos, gerente comercial de Mavila, estimó que las ventas de vehículos menores —entre motos de dos y tres ruedas— alcanzarían las 600,000 unidades, lo que representaría un crecimiento de 40% frente al año anterior. Este avance responde a varios factores, entre ellos el mayor costo del combustible, el menor consumo de las motocicletas frente a otros vehículos, las deficiencias del transporte público, el crecimiento de la demanda interna y una mayor oferta de financiamiento.

LEA TAMBIÉN Indian Motos y su plan para llevar al cuarto fabricante de motos del mundo al top 5 en Perú

También mencionó que la inseguridad y las extorsiones al transporte público han influido en la preferencia de algunos usuarios por este tipo de movilidad. “Todos esos componentes hacen que el mercado crezca en esta forma”, indicó.

En ese contexto, Mavila espera superar ampliamente el desempeño del mercado. Según Burgos, la compañía creció 50% entre el 2024 y el 2025 y durante el primer semestre del 2026 registra un incremento de 70% en sus ventas. Este desempeño, contó, es producto de la renovación completa del portafolio. “Acabamos de lanzar el nuevo portafolio 2026-2027, donde hemos hecho toda una renovación de line-up, renovación de modelos y renovación de productos”, dijo.

A diferencia de otros fabricantes que suelen presentar uno o dos modelos nuevos, Mavila renovó prácticamente toda su oferta con 10 motocicletas, de las cuales ocho corresponden a la línea comercial y dos a la nueva línea premium, todas bajo la marca Mavila.

LEA TAMBIÉN Motul y su propuesta en lubricantes para motos y autos: los lanzamientos que alista

Gonzalo Burgos, gerente comercial de Mavila, sostiene que el mercado peruano de motocicletas podría alcanzar las 600,000 unidades vendidas este año y anticipa una expansión de la marca con nuevos modelos y más tiendas. Foto: Mavila

Ingreso al segmento premium con dos modelos

Como parte de esta estrategia, desde el 1 de julio la empresa ingresó al segmento premium con dos nuevos modelos de motocicletas, equipados con motores de hasta 300 centímetros cúbicos. “Las líneas premium cuenta con otra tecnología: inyección electrónica, frenos ABS y mayor sofisticación. Es un segmento en el que nosotros no participábamos con la marca propia“, alegó.

La decisión de la firma peruana de ingresar a este sector de mayor ticket responde a la evolución del mercado peruano y busca adelantarse a las tendencias observadas en países como Colombia, Argentina y México. “Queremos ir un paso adelante de lo que sabemos que va a venir”, aclaró. Así, la renovación del portafolio implicó una inversión de US$ 2 millones, destinada a infraestructura, certificaciones, abastecimiento de repuestos, inventarios y el desarrollo del proyecto .

LEA TAMBIÉN Honda apuesta por Pucallpa para su concesionario más grande en el país: la inversión detrás

Al tratarse de una marca propia, anotó, la empresa también debe garantizar el soporte posventa y la disponibilidad de repuestos para los nuevos modelos.

Mavila renovó por completo su portafolio con 10 nuevos modelos —ocho de la línea comercial y dos premium— como parte de una inversión de US$ 2 millones para fortalecer su crecimiento en el mercado peruano. Foto: Mavila

Mavila desarrollará 24 nuevas tiendas

Como parte de su estrategia de crecimiento, Mavila proyecta ampliar su red de tiendas propias de 26 a 50 locales entre 2027 y 2028. La expansión contempla la apertura de 24 nuevas tiendas, a un ritmo de un establecimiento por mes durante ese periodo . “Tenemos hoy día 26 tiendas, que representan el 90% de nuestras ventas, y el 10% restante se realiza a través de distribuidores”, destacó Burgos.

El modelo de negocio de la compañía se basa principalmente en locales propios, lo que, aseguró, le permite mantener una relación más cercana con los clientes y controlar toda la experiencia de venta. La expansión, en detalle, se concentrará principalmente en la selva, Lima y la zona centro del país, mientras que actualmente el norte sigue siendo el mercado con mayor participación para la empresa.

LEA TAMBIÉN Yamaha acelera su expansión de red de tiendas a nivel nacional: las zonas en la mira

Para acompañar este crecimiento, Mavila incrementó en 50% su capacidad de almacenamiento. “Hemos pasado de 4,000 metros a 6,500 metros de almacenes”, afirmó Burgos, quien explicó que la disponibilidad inmediata de motocicletas obliga a fortalecer primero la capacidad logística antes de abrir nuevos puntos de venta.

Asimismo, Mavila destinará un presupuesto de S/ 1.8 millones por año durante 2027 y 2028 para ejecutar el plan de expansión comercial. La inversión promedio por tienda será de S/ 150,000, aunque variará según el tamaño y ubicación .