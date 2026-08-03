La marca peruana Mavila apuesta por ampliar su participación en el mercado de motocicletas con un nuevo portafolio, el ingreso al segmento premium y un plan de expansión de su red comercial. Foto: Mavila
La marca peruana Mavila apuesta por ampliar su participación en el mercado de motocicletas con un nuevo portafolio, el ingreso al segmento premium y un plan de expansión de su red comercial. Foto: Mavila
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Karen Guardia Quispe
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El mercado de motocicletas en Perú se ha consolidado como uno de los más dinámicos de la región. Una muestra de ello es que, en diciembre de 2025, las ventas crecieron 72.4% frente al mismo mes del año anterior, muy por encima del promedio regional de 1.7%, según el Boletín Mercado Regional de Motocicletas elaborado por Motolatam. Con este desempeño, el país cerró 2025 con 425,884 unidades comercializadas, la cifra más alta registrada hasta la fecha. En este contexto, empresas del sector buscan capitalizar el auge de la demanda. Una de ellas es la marca peruana Mavila, con más de 75 años de trayectoria en el mercado de motocicletas y vehículos menores. ¿Cuáles son los planes que ha trazado?

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