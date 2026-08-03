El mercado de motocicletas en Perú se ha consolidado como uno de los más dinámicos de la región. Una muestra de ello es que, en diciembre de 2025, las ventas crecieron 72.4% frente al mismo mes del año anterior, muy por encima del promedio regional de 1.7%, según el Boletín Mercado Regional de Motocicletas elaborado por Motolatam. Con este desempeño, el país cerró 2025 con 425,884 unidades comercializadas, la cifra más alta registrada hasta la fecha. En este contexto, empresas del sector buscan capitalizar el auge de la demanda. Una de ellas es la marca peruana Mavila, con más de 75 años de trayectoria en el mercado de motocicletas y vehículos menores. ¿Cuáles son los planes que ha trazado?
Gonzalo Burgos, gerente comercial de Mavila, estimó que las ventas de vehículos menores —entre motos de dos y tres ruedas— alcanzarían las 600,000 unidades, lo que representaría un crecimiento de 40% frente al año anterior. Este avance responde a varios factores, entre ellos el mayor costo del combustible, el menor consumo de las motocicletas frente a otros vehículos, las deficiencias del transporte público, el crecimiento de la demanda interna y una mayor oferta de financiamiento.
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También mencionó que la inseguridad y las extorsiones al transporte público han influido en la preferencia de algunos usuarios por este tipo de movilidad. “Todos esos componentes hacen que el mercado crezca en esta forma”, indicó.
En ese contexto, Mavila espera superar ampliamente el desempeño del mercado. Según Burgos, la compañía creció 50% entre el 2024 y el 2025 y durante el primer semestre del 2026 registra un incremento de 70% en sus ventas. Este desempeño, contó, es producto de la renovación completa del portafolio. “Acabamos de lanzar el nuevo portafolio 2026-2027, donde hemos hecho toda una renovación de line-up, renovación de modelos y renovación de productos”, dijo.
A diferencia de otros fabricantes que suelen presentar uno o dos modelos nuevos, Mavila renovó prácticamente toda su oferta con 10 motocicletas, de las cuales ocho corresponden a la línea comercial y dos a la nueva línea premium, todas bajo la marca Mavila.
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Ingreso al segmento premium con dos modelos
Como parte de esta estrategia, desde el 1 de julio la empresa ingresó al segmento premium con dos nuevos modelos de motocicletas, equipados con motores de hasta 300 centímetros cúbicos. “Las líneas premium cuenta con otra tecnología: inyección electrónica, frenos ABS y mayor sofisticación. Es un segmento en el que nosotros no participábamos con la marca propia“, alegó.
La decisión de la firma peruana de ingresar a este sector de mayor ticket responde a la evolución del mercado peruano y busca adelantarse a las tendencias observadas en países como Colombia, Argentina y México. “Queremos ir un paso adelante de lo que sabemos que va a venir”, aclaró. Así, la renovación del portafolio implicó una inversión de US$ 2 millones, destinada a infraestructura, certificaciones, abastecimiento de repuestos, inventarios y el desarrollo del proyecto.
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Al tratarse de una marca propia, anotó, la empresa también debe garantizar el soporte posventa y la disponibilidad de repuestos para los nuevos modelos.
Mavila desarrollará 24 nuevas tiendas
Como parte de su estrategia de crecimiento, Mavila proyecta ampliar su red de tiendas propias de 26 a 50 locales entre 2027 y 2028. La expansión contempla la apertura de 24 nuevas tiendas, a un ritmo de un establecimiento por mes durante ese periodo. “Tenemos hoy día 26 tiendas, que representan el 90% de nuestras ventas, y el 10% restante se realiza a través de distribuidores”, destacó Burgos.
El modelo de negocio de la compañía se basa principalmente en locales propios, lo que, aseguró, le permite mantener una relación más cercana con los clientes y controlar toda la experiencia de venta. La expansión, en detalle, se concentrará principalmente en la selva, Lima y la zona centro del país, mientras que actualmente el norte sigue siendo el mercado con mayor participación para la empresa.
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Para acompañar este crecimiento, Mavila incrementó en 50% su capacidad de almacenamiento. “Hemos pasado de 4,000 metros a 6,500 metros de almacenes”, afirmó Burgos, quien explicó que la disponibilidad inmediata de motocicletas obliga a fortalecer primero la capacidad logística antes de abrir nuevos puntos de venta.
Asimismo, Mavila destinará un presupuesto de S/ 1.8 millones por año durante 2027 y 2028 para ejecutar el plan de expansión comercial. La inversión promedio por tienda será de S/ 150,000, aunque variará según el tamaño y ubicación.
Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.