El último domingo se detectó una fuga del gas natural de Camisea en una de las estaciones de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), lo que generó la interrupción del servicio. Foto: difusión
Redacción Gestión
Redacción Gestión

, y por ello, desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem) han dispuesto priorizar el abastecimiento para usuarios residenciales y comerciales, así como cerrar la atención para vehículos.

Según Cálidda, :

  • Vehículos particulares
  • Taxis
  • Mototaxis
  • Coaster
  • Combis
  • Mini vans
  • Unidades que tengan la opción de usar combustibles alternativos como diésel o gasolina
Suministro de GNV se ve interrumpido en grifos ante emergencia en ducto de TGP. Foto: difusión / GEC
A través de un comunicado, con TGP y las autoridades competentes para cumplir con el racionamiento dispuesto, mientras que TGP repara su sistema en los 14 días previstos.

En las últimas horas se registraron largas filas en grifos de la capital, mas el comunicado de Cálidda deja sentado que no se podrá suministrar más GNV.

“Exhortamos a aquellos que aún no lo han hecho a cumplir con lo establecido por las autoridades y evitar sanciones”, mencionaron para los grifos.

