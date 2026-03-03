El último domingo se detectó una fuga del gas natural de Camisea en una de las estaciones de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), y por ello, desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem) han dispuesto priorizar el abastecimiento para usuarios residenciales y comerciales, así como cerrar la atención para vehículos.

Según Cálidda, no podrán cargar Gas Natural Vehicular (GNV) en grifos:

Vehículos particulares

Taxis

Mototaxis

Coaster

Combis

Mini vans

Unidades que tengan la opción de usar combustibles alternativos como diésel o gasolina

Suministro de GNV se ve interrumpido en grifos ante emergencia en ducto de TGP. Foto: difusión / GEC

A través de un comunicado, Cálidda reiteró que “trabajan de manera permanenete y coordinada” con TGP y las autoridades competentes para cumplir con el racionamiento dispuesto, mientras que TGP repara su sistema en los 14 días previstos.

En las últimas horas se registraron largas filas en grifos de la capital, mas el comunicado de Cálidda deja sentado que no se podrá suministrar más GNV.

“Exhortamos a aquellos que aún no lo han hecho a cumplir con lo establecido por las autoridades y evitar sanciones”, mencionaron para los grifos.