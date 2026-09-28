Zapler comercializa maquinaria y equipos destinados a distintos sectores productivos del país. (Foto: Zapler)
Zapler comercializa maquinaria y equipos destinados a distintos sectores productivos del país. (Foto: Zapler)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Una firma peruana, dedicada a la importación, comercialización y posventa de maquinaria, camiones, grúas y montacargas, apunta a alcanzar una facturación de US$80 millones en 2028 y proyecta cerrar 2026 con un incremento de 50% en ventas frente al año previo. El objetivo forma parte de un plan estratégico que la compañía trazó a fines de 2025. ¿Qué prepara para alcanzar esa nueva escala?

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