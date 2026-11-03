La estadística de puntos de carga en espacios públicos y semipúblicos no se mueve y permanece en 65 ubicaciones.
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Josimar Cóndor
Josimar Cóndor

El parque de vehículos electrificados acelera, pero la infraestructura de carga no lo acompaña. De enero a septiembre de 2026, se comercializaron 13,285 unidades, anotando un crecimiento de 83.1% y alcanzando una participación de 6.1% en el mercado total. De ese volumen, los híbridos enchufables (PHEV) representaron el 12%, y eléctricos puros, el 6%, en un país donde el parque enchufable total bordea las 4,000 unidades, considerando que el 50% son PHEV. Pese a ese dinamismo, todavía se requiere cuatro o cinco veces más cargadores. ¿Qué viene frenando el despliegue de la red de carga en espacios públicos? La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive Perú) detalla la situación.

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