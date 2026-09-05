Con la marca Mobil, Terpel alcanza una participación de poco menos de 40% del mercado de lubricantes, por encima del más de 30% que reportaba en 2024. (Foto: Terpel)
Con la marca Mobil, Terpel alcanza una participación de poco menos de 40% del mercado de lubricantes, por encima del más de 30% que reportaba en 2024. (Foto: Terpel)
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Edgar Velito
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Terpel completó su salida del negocio de estaciones de servicio en el Perú tras entregar a Primax su última estación, ubicada en Chorrillos. Con este proceso concluido, la compañía de origen colombiano concentra ahora su operación local en lubricantes —bajo la marca Mobil— y en la venta mayorista de combustibles, mientras prepara una nueva etapa de expansión en otras categorías.

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