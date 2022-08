“Por ello, es altamente probable que, a fines del 2024 o en el 2025, podríamos estar probando la llegada de vehículos eléctricos al Perú”, dijo Segundo Aliaga, CFO y gerente general interino de Volvo Group Perú.

Esto va en línea con una reducción drástica de emisiones de CO2, lo que forma parte de la política de la empresa.

“En este sentido, debemos considerar que el daño al medio ambiente no se mide por el impacto que se dé estrictamente en la ámbito de las operaciones en el país: se mide de forma global; por ello el interés de nuestra organización en establecer una estrategia global en todas sus sedes, en los cinco continentes”, añade.

Aliaga afirma que para entonces, ya debería haber en el país algunos camiones eléctricos en fase de prueba, luego de los resultados y la experiencia en el mercado brasileño

Crecimiento

Volvo Group Perú, que se enfoca en vehículos de transporte comercial e industrial, durante el 2021 mostró un crecimiento de 13%, debido al rebote estadístico tras el primer año de pandemia y a la demanda del sector minero. Si se comparan los cinco primeros meses del año 2022 con el mismo periodo del año pasado, se observa un crecimiento de ventas alrededor del 9%.

“En relación con nuestras proyecciones para todo el año 2022 frente al 2021, en total vamos a crecer 15% en ventas; y, si lo comparamos con el 2019, estaremos por encima en 22%”, dice el CFO de Volvo Group Perú.

“Los planes hacia el futuro que tenemos caminan en función de las necesidades de transporte de los proyectos mineros y de las obras de infraestructura que hay en el país. En ese sentido, el ambiente que hay ahora no es muy alentador, la visibilidad que tenemos no es tan buena; no obstante, no perdemos la fe, creemos que el país va a seguir a pesar de las turbulencias políticas”, añade.

Participación

En el segmento de camiones pesados (más de 16 toneladas), Volvo Group cerró el 2021 con una participación de 22.2%. Este año, calcula el CFO de la empresa, dicho indicador debería alcanzar el 25%.

De otro lado, en cuanto a omnibuses pesados y semipesados, hasta mayo pasado, el market share de la compañía ya alcanzaba el 25%. “Este 2022 pensamos facturar por un equivalente de 145 omnibuses, frente a los 82 omnibuses que vendimos el 2021. Creemos que vamos a mantener esa participación de mercado, siendo los segundos en este segmento”, añade Aliaga.