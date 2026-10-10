Juan Manuel Hoyos, presidente y director general de NIBU (unidad de negocio de Nissan para América Latina y el Caribe), señaló que el mercado peruano es uno de los más importantes para la automotriz japonesa. “La industria de automóviles viene creciendo en Perú y creemos que va a seguir expandiéndose a tasa de dos dígitos en los siguientes meses. A lo que se añade que es una economía que está muy estable y eso hace que dentro de los mercados de NIBU sea uno de los más grandes que podríamos encontrar”, comentó a Gestión.

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En esa línea, consideró que Perú podría alcanzar niveles de mercado similares a los de Chile o Colombia y consolidarse entre los principales mercados de la región. “ NIBU opera en 36 países de América Latina y el Caribe. Perú actualmente es el mercado número 3 ”, subrayó.

En este contexto, Nissan busca reforzar su presencia en el país mediante un cambio en su modelo de negocio, anunciado en junio, que contempla la participación de un socio estratégico. “Tenemos una estrategia en la cual nosotros como Nissan continuamos, pero cambiando el modelo de negocio a través de Astara, que tiene una presencia muy importante en Perú y que creemos que puede ayudarnos a continuar avanzando en Perú”, indicó.

Para Hoyos, las oportunidades del mercado peruano también están vinculadas con la llegada de una mayor oferta de vehículos. “Estamos llegando con un portafolio totalmente renovado”, arguyó. En ese marco, Nissan prevé incorporar nuevos modelos o actualizaciones a su oferta local . “ En realidad van a ser casi nueve novedades en los próximos 12 meses , lo que lo hace bastante interesante porque estamos invirtiendo en traer producto nuevo, renovado para el mercado, para el cliente peruano”, puntualizó.

La incorporación de una nueva oferta se sustenta en los resultados de Perú para Nissan: al respecto, el presidente de NIBU señaló que la marca viene registrando un crecimiento de alrededor de 7% frente a sus proyecciones . A su juicio, este desempeño está relacionado con la estabilidad económica, que permite una mayor demanda de vehículos.

Este avance también plantea el reto de ampliar la presencia de la marca en el país. Frente a ello, Nissan busca que Astara no solo continúe trabajando con los socios que ya forman parte de su operación a nivel nacional, sino que también contribuya a ampliar su red comercial. “La idea con Astara es que también pueda expandirse un poco más para acompañar ese crecimiento”, señaló.

La estrategia, en concreto, contempla sumar nuevos puntos en aquellas zonas donde existan oportunidades . Esta expansión forma parte de una estrategia de largo plazo que busca fortalecer la relación de Nissan con sus clientes en el país. “Lo primero que queremos es continuar trabajando con el cliente peruano para que se siga enamorando de la marca”, afirmó.

Juan Manuel Hoyos, presidente y director general de NIBU, adelantó la estrategia de Nissan para el mercado peruano y sus planes de renovación de portafolio. Foto: Nissan

¿Qué traerá Nissan a Perú?

Hoyos anotó que la estrategia de Nissan contempla una oferta diversificada, alineada con las necesidades del mercado peruano. “Nosotros nos enfocamos mucho en traer productos que son relevantes para el mercado. Entonces, vas a encontrar una oferta que va desde sedanes, camionetas, SUVs y también pickups (entre las nueve innovaciones previstas)”, comentó.

La renovación del portafolio se desplegará de manera progresiva durante los próximos meses, a través de diferentes etapas. “Durante los próximos trimestres vienen los diferentes capítulos (renovaciones). Algunos ahora, otros un poco más adelante”, precisó.

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Uno de los ejes de esta renovación será la electrificación. En ese marco, Nissan cuenta con distintas alternativas y, entre ellas, e-POWER, una propuesta que Hoyos consideró adecuada para mercados como el peruano. “Esta tecnología es la solución para mercados como Perú en la que aún no se desarrolla una amplia red de electrolineras”, señaló.

Esta propuesta combina la propulsión eléctrica con un motor a gasolina. “(La tecnología e-POWER) es un vehículo eléctrico que tiene un motor a gasolina cuya función es generar energía para la batería”, detalló. Uno de los modelos que incorpora esta alternativa es la Nissan X-Trail e-POWER, un vehículo que cuenta con dos motores eléctricos que le permiten una capacidad 4x4.

Bajo este esquema, el ejecutivo destacó que el usuario puede utilizar el vehículo sin depender de una red de electrolineras. “Las personas se tienen que olvidar de la preocupación de dónde hay una electrolinera porque ellos sí saben dónde quedan las gasolineras. Entonces la gasolinera simplemente sirve para ese motor, que es un motor pequeño para cargar la batería”, reiteró.

La apuesta por esta alternativa también tiene como referencia el mercado japonés. “Hoy en día en Japón casi el 50% de los carros que vendemos tienen electrificación y la gran mayoría son vehículos que tienen E-Power”, afirmó.

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De cara a los próximos meses, Hoyos adelantó que e-POWER será una de las alternativas de electrificación que Nissan incorporará en la renovación de su oferta . “Tenemos unas diferentes opciones de electrificación y una de ellas van a ser con E-Power”, adelantó.

La marca prepara casi nueve novedades para los próximos 12 meses, con una oferta que incluirá sedanes, camionetas, SUV y pickups. Foto: Nissan