Nissan busca reforzar su presencia en Perú, actualmente su tercer mercado dentro de NIBU, la unidad de negocio de la marca para América Latina y el Caribe. Foto: Andina
Nissan busca reforzar su presencia en Perú, actualmente su tercer mercado dentro de NIBU, la unidad de negocio de la marca para América Latina y el Caribe. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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La venta de vehículos en Perú atraviesa un buen momento: solo en el primer cuatrimestre del año, la venta de autos livianos nuevos alcanzó las 81,893 unidades, cifra que representa un crecimiento de 37.3% respecto de similar periodo de 2025 y, además, el registro más alto para un primer cuatrimestre desde que se cuenta con información disponible, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP). Este escenario viene impulsando la llegada de nuevos modelos e innovaciones por parte de los principales importadores del mercado, entre ellos Nissan. ¿Qué metas se ha trazado el fabricante japonés de automóviles para el mercado peruano?

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