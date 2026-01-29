Astara ampliará su portafolio en Sudamérica tras la adquisición. (Foto: Nissan)
Astara ampliará su portafolio en Sudamérica tras la adquisición. (Foto: Nissan)
, y asumirá el rol de importador y distribuidor oficial de vehículos y repuestos en ambos mercados.

La operación entre Nissan y Astara fue firmada en diciembre de 2025 y está sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia correspondientes, un proceso que se espera concluya en los próximos meses.

De concretarse, Chile y Perú se incorporarán a los mercados en los que Astara ya opera como importador oficial de Nissan, principalmente en Europa.

Con ello, la marca japonesa pasará a ser distribuida en ambos países bajo un modelo que Nissan ya aplica en otros mercados de la región.

ALCANCES DEL ACUERDO

Ignacio Enciso, CEO de Astara, señaló que , apoyándose en su experiencia previa y en sus capacidades regionales.

“Nuestra experiencia en otros mercados demuestra nuestra capacidad para representar a la marca con excelencia, garantizando la continuidad del negocio, el desarrollo de la red de concesionarios y una experiencia consistente para clientes y socios comerciales”, indicó el ejecutivo.

Nissan vendió más de 425,000 vehículos en América Latina durante 2025. (Foto: Nissan)
Por su parte, Guy Rodríguez, presidente de Nissan América Latina, destacó que la marca ha construido una base sólida en ambos mercados durante los últimos años y que la incorporación de Astara permitirá escalar el negocio.

Según precisó, este esquema ya es utilizado por Nissan en 34 mercados de la región, lo que ha permitido generar eficiencias operativas y mejoras en competitividad y servicio.

ASTARA FORTALECE SU PRESENCIA REGIONAL

Astara opera en 18 países y cerró 2025 con la venta de 220,000 vehículos a nivel mundial. (Foto: Astara Retail)
En 2025, registró ingresos por 5.500 millones de euros y comercializó 220.000 vehículos, operando con un portafolio de 40 marcas en 18 mercados de Europa y América Latina.

En tanto, Nissan mantiene una presencia relevante en América Latina, donde opera en 39 mercados que representan cerca del 15% de sus ventas globales y el 25% de su producción mundial. Solo entre enero y diciembre de 2025, la compañía vendió más de 425.000 vehículos en la región.

