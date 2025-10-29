El Indecopi, según su Sistema de Alertas de Consumo, informó que diferentes empresas automotrices revisarán vehículos de diversas marcas.

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir la información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o salud de consumidores o sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y por las autoridades sectoriales competentes.

La institución detalló que se trata de las marcas Nissan, Hyundai, Toyota y Jeep, tras detectar posibles fallas que podrían afectar la seguridad de los usuarios.

Nissan Perú S.A.C. anunció la revisión de 1,252 vehículos Nissan Qashqai, fabricados en Inglaterra durante los años 2023 y 2024. La empresa explicó que las conexiones de la batería podrían haber sido ensambladas de forma incorrecta, lo que, bajo ciertas condiciones de manejo, podría generar una excesiva acumulación de calor y poner en riesgo la seguridad de los ocupantes. Los consumidores pueden contactarse con el proveedor al teléfono 0 800 00230 o al correo electrónico cac@nissan.com.pe. Alerta disponible en este enlace .

Por su parte, Automotores Gildemeister Perú S.A.C. informó el llamado a revisión de 336 vehículos Hyundai Santa Fe MX5, fabricados en Corea del Sur en 2023 y 2024, debido a que podrían presentar daños en el cableado del piso y en la bisagra de los asientos de la segunda fila, lo que podría interferir con su plegado y provocar el despliegue involuntario —o la falta de despliegue— de las bolsas de aire. Para más información, los consumidores pueden comunicarse al (01) 613 7777 – Anexo 4. Más detalles de la alerta en este enlace .

En tanto, Toyota del Perú S.A. dispuso la revisión de 103 vehículos Toyota Corolla Cross, fabricados en Brasil entre 2023 y 2024. Durante el montaje del eje palier, se habría aplicado más fuerza de la esperada al apretar una tuerca, lo que podría afectar la estructura del eje y ocasionar pérdida de fuerza motriz durante la conducción, con riesgo de colisión. Los usuarios pueden verificar si su vehículo está comprendido en esta revisión llamando al teléfono 0800 00669 o escribiendo al correo cac@toyota.com.pe . La alerta se encuentra disponible en este enlace .

Por su parte, Diveimport S.A. informó la revisión de cuatro vehículos Jeep Wrangler 4-Door Rubicon (2024), fabricados en Estados Unidos, debido a que los faros antiniebla traseros podrían tener una conexión eléctrica intermitente que afecte su funcionamiento y reduzca la visibilidad, lo que aumentaría el riesgo de accidente. Los consumidores pueden comunicarse con el proveedor al (01) 712 2000 o al correo acciondefabrica@divemotor.com.pe . Más detalles de la alerta en este enlace .

El dato