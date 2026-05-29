Nissan inicia una nueva etapa en Perú. Astara Perú, representante de la marca japonesa en el país, anunció la designación de Felipe Sarria como gerente general de la operación local, cargo desde el cual liderará la estrategia de crecimiento de la firma en el mercado peruano.

El ejecutivo cuenta con más de dos décadas de experiencia profesional y una trayectoria de más de 14 años dentro del grupo automotor. A lo largo de ese periodo ocupó distintos cargos vinculados a las áreas comercial y de gestión de marcas en mercados de la región.

Antes de asumir esta nueva responsabilidad, Sarria se desempeñó como country manager de Astara Bolivia, posición que continuará ejerciendo de manera paralela. Previamente fue gerente general de Kia Perú y también ocupó cargos directivos en Mitsubishi y Fuso en el mercado peruano.

La designación se produce en un momento relevante para Nissan en el país. La marca forma parte desde este año del portafolio de Astara Perú, movimiento que amplió la presencia local del grupo automotor, que ya representa a Kia, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso y Peugeot.

Nueva etapa para Nissan

La compañía busca fortalecer la operación de Nissan en el mercado peruano mediante el desarrollo de su red comercial y una mayor presencia de la marca en distintos segmentos del negocio automotor.

En ese contexto, el nuevo gerente general tendrá entre sus principales desafíos consolidar el posicionamiento de Nissan en el país y acompañar el proceso de integración de la marca dentro de la estructura comercial de Astara.

Felipe Sarria asume la gerencia general de Nissan Perú luego de liderar operaciones de Astara en Bolivia y tras haber encabezado previamente Kia Perú. (Foto: Difusión)

Sarria es ingeniero industrial por la Universidad de Lima y cuenta con un MBA de Rotterdam School of Management, de Erasmus University, en Países Bajos. Según informó la empresa, su experiencia ha estado enfocada en el crecimiento comercial, la gestión de marcas y el desarrollo de negocios.

Astara es un grupo especializado en distribución y soluciones de movilidad que opera en 18 países de Europa y América Latina. En 2025 reportó ingresos por 5,000 millones de euros y la comercialización de 220,000 vehículos nuevos. En Perú mantiene operaciones hace 25 años y representa actualmente seis marcas automotrices.