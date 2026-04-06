La multinacional del sector automotriz Astara designó a Jorge González como nuevo Chief Operating Officer (COO) para Latinoamérica, en el marco de una reorganización orientada a fortalecer la gestión de sus operaciones en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú bajo una estructura más integrada.

El nombramiento se concreta tras la designación de José Saval en funciones similares para Europa dentro del Grupo Astara.

“Es un orgullo asumir esta nueva responsabilidad en una región con un enorme potencial. Afronto esta etapa con ilusión y con el compromiso de seguir fortaleciendo nuestras operaciones y de continuar construyendo, junto a los equipos de cada país, una Astara cada vez más sólida, cercana y preparada para los retos del futuro”, señaló Jorge González.

Jorge González cuenta con más de 26 años de trayectoria en la compañía. En su etapa más reciente, ocupó posiciones como managing director para Colombia, Argentina y Perú dentro de Astara, así como cargos de dirección en empresas del sector automotor en distintos mercados. Entre ellos, fue gerente general de Mitsubishi Motors Perú y director general de Kia Motors en Canarias (España), además de desempeñarse como director comercial en Santander Consumer Finance en Chile.

El ejecutivo también forma parte del Directorio de la Asociación Automotriz del Perú (AAP). En conjunto, acumula más de 20 años de experiencia en el sector, con foco en el desarrollo de negocio y la gestión de marcas.

Jorge Gonzáles, nuevo COO para Latinoamérica de Astara.

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Astara opera en 18 países de Europa y Latinoamérica. En 2025, registró ingresos por 5,000 millones de euros y comercializó 220,000 vehículos nuevos. En Perú, donde tiene presencia desde hace 25 años, representa marcas como Kia, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso y Peugeot.

¿Cómo avanza Astara en Perú?

En una reciente entrevista con Diario Gestión, Jorge Gonzáles informó que la operación de Astara en Perú se ha consolidado como una de las más relevantes dentro de su red global, tras cerrar el 2025 con resultados récord y liderar en rentabilidad entre los mercados donde opera el grupo.

Durante ese año, la compañía alcanzó cerca de 32,000 vehículos vendidos en Perú, con un crecimiento de 22% en unidades y una facturación cercana a los US$ 600 millones.

Tal desempeño estuvo impulsado por el avance de marcas como Kia, Chery, Mitsubishi, Peugeot y Fuso, con especial dinamismo de Kia —segunda marca del mercado peruano— y Chery, que superó las 5,000 unidades vendidas.

En 2025, Astara alcanzó ingresos por 5,000 millones de euros y comercializó 220,000 vehículos nuevos. (Foto: Astara).

En paralelo, la firma viene acelerando su estrategia de electrificación, con foco en vehículos híbridos y mild hybrid, que concentran el mayor crecimiento en el país. La compañía proyecta ampliar su portafolio a siete modelos electrificados hacia 2027.

Solo este año, Astara prevé que el mercado automotor peruano mantenga un desempeño positivo, apoyado en la recuperación del consumo, el mayor acceso al crédito y el dinamismo de sectores productivos.