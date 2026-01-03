Electromotion cerró 2025 con un crecimiento de doble dígito y alista nuevas inversiones, expansión territorial y una mayor apuesta por minería. Foto: Electromotion
Electromotion, empresa peruana que inició operaciones hace más de una década importando carros de golf eléctricos, ha ido evolucionando hasta consolidar tres unidades de negocio vinculadas a vehículos eléctricos de uso interno: renting, comercialización y servicios de posventa. Con ese recorrido, la compañía ya traza su hoja de ruta para 2026, un año en el que buscará ampliar su presencia en nuevos sectores. ¿Qué planes se ha trazado para los próximos 12 meses?

