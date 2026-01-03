Al hacer un balance del año que esta por acabar, Fabrizzio Fernández-Stoll, gerente general de Electromotion, señaló que 2025 fue positivo para la compañía, impulsado por la puesta en marcha de una nueva línea de negocio. “Hemos podido, por suerte, cumplir la meta que nos habíamos planteado a inicios de año”, expresó.

El ejecutivo explicó que uno de los principales hitos del año fue la implementación de la línea de camiones eléctricos , una apuesta que la empresa venía preparando desde hace algún tiempo. “Era una nueva línea para nosotros, complementaria a los vehículos eléctricos de uso interno que ya veníamos trabajando. Desde que iniciamos operaciones en Perú, en 2012, hemos ido encontrando la combinación que funciona”, mencionó.

En cuanto al tamaño de la flota, el gerente general detalló que cerrará el 2025 con 300 vehículos eléctricos de uso interno, mientras que en la nueva línea de camiones eléctricos ya cuentan con cerca de 40 unidades en operación. “Estas unidades trabajan tanto bajo la modalidad de venta como de renting, principalmente en agroindustrias ubicadas en la zona norte del país”, añadió.

Este crecimiento de flota se reflejó directamente en los resultados del año. Según Fernández-Stoll, la empresa creció 45% en 2025 frente a 2024 , impulsada por las operaciones de renting, venta y mantenimiento. “Vemos que todavía hay un espacio importante en el mercado. No nos limitamos a una sola modalidad, sino que ofrecemos renting o venta según lo que requiera el cliente”, acotó.

En la misma línea, Elard Melgar Rivera, director de Electromotion, señaló que este avance a doble dígito estuvo apalancado, además, por la unidad de camiones eléctricos. “Del crecimiento total, calculo que por lo menos la mitad responde a los camiones eléctricos. Identificamos una demanda por vehículos que no solo sean ambientalmente responsables, sino también más eficientes desde el punto de vista de costos”, explicó.

LEA TAMBIÉN Récord de precios de los automóviles nuevos en Estados Unidos: conoce los motivos

Melgar añadió que esta nueva línea no solo fortaleció la oferta comercial, sino que también impulsó el desarrollo de servicios complementarios. “La apertura de esta unidad vino acompañada del renting, la venta y la posventa, lo que nos llevó a realizar modificaciones en el taller para poder brindar el servicio de la mejor manera posible y atender adecuadamente a los clientes”, argumentó.

Tras ingresar de manera paulatina al sector minero en 2025, la firma busca consolidar su presencia en este segmento mediante nuevas pruebas, licitaciones y el desarrollo de vehículos eléctricos especializados. Foto: Andina

Llegada al sector minero

Si bien el 80% de la flota de Electromotion se concentra en el sector agroindustrial, otro de los hitos alcanzados durante 2025 fue su ingreso, aún paulatino, al sector minero . Al respecto, el gerente general de la compañía señaló que este primer acercamiento se concretó a través de ventas directas. “Hemos vendido algunas unidades, no bajo la modalidad de renting, sino como venta directa, a una minera como Marcobre. Es un proceso que todavía estamos desarrollando”, comentó.

El ejecutivo explicó que, si bien la agroindustria sigue siendo el eje principal del negocio, la compañía ha comenzado a sentar las bases para diversificarse hacia otros sectores. En ese camino, destacó el impacto de haber alcanzado la certificación como empresas B, este año, y cuyo proceso se inició en años previos. “La hemos venido trabajando desde 2023 y 2024; nos ha tomado tiempo y esfuerzo”, mencionó.

LEA TAMBIÉN Sur del país acelera su ruta de electrificación: las razones detrás del interés de las marcas

Este reconocimiento, agregó. ha permitido posicionar a Electromotion como la primera empresa de electromovilidad certificada como empresa B, lo que representa una ventaja competitiva frente a clientes locales e internacionales.

Con una flota de 300 vehículos eléctricos de uso interno y cerca de 40 camiones eléctricos, la Electromotion proyecta alcanzar hasta 450 unidades en renting hacia 2026. Foto: Electromotion

Lo que viene en 2026

De cara a 2026, Electromotion apunta a consolidar su crecimiento y profundizar su ingreso a nuevos mercados, con especial énfasis en el sector extractivo. “Estamos enfocados (para 2026) en terminar de desarrollar nuevos mercados como la minería. Sabemos que es un segmento más exigente, sobre todo por el tema de los camiones, pero nos estamos preparando para eso”, indicó Fernández-Stoll.

Como parte de esa preparación, la empresa ha fortalecido su infraestructura. El gerente precisó que, además de sus operaciones en Lima (Pachacamac) y Trujillo, durante 2025 abrió operaciones en Olmos (Chiclayo) con el objetivo de reforzar la atención a clientes en el norte del país. “Son operaciones instaladas en fundos, con talleres, unidades de respaldo y una pequeña oficina para atender a los clientes cercanos”, detalló.

Para 2026, la compañía prevé abrir un nuevo taller en Piura, con lo que busca cubrir de manera más eficiente toda la zona norte . En paralelo, también evalúa una posible expansión hacia el sur del país. “ Estamos analizando ir a Ica , pero todavía no es algo cerrado”, comentó. En términos de flota, el gerente general estimó que Electromotion podría cerrar 2026 con entre 400 y 450 unidades en renting, lo que implicaría la incorporación de alrededor de 150 nuevas unidades, de las cuales cerca del 50% corresponderían a camiones eléctricos.

LEA TAMBIÉN Alemana Bosch Mobility y su estrategia de expansión con 100 talleres en Perú para 2030

Este crecimiento vendrá acompañado de nuevas inversiones. La expectativa de capex para 2026 bordearía los US$ 4.5 millones, considerando tanto la adquisición de las nuevas unidades como la implementación de dos nuevas infraestructuras . “La inversión más grande fue la del taller matriz en Pachacamac; las demás son sucursales más pequeñas, con talleres diseñados para atender la demanda local”, precisó.

En paralelo, Electromotion busca avanzar en su incursión en el sector minero. “Hemos venido realizando pruebas con distintas empresas mineras y la respuesta ha sido positiva. Es un producto nuevo para ellos, pero quienes lo prueban muestran una buena recepción”, indicaron.

Como parte de esta estrategia, analiza abrir una nueva línea de negocio vinculada a pick-ups eléctricas, pensadas especialmente para operaciones mineras . Se trataría de unidades 100% eléctricas, cuya importación y validación técnica se realizaría primero a través de pruebas piloto. “Antes de poner una flota en operación, siempre hacemos pruebas con algunas unidades. A diferencia de otras empresas, nosotros no solo vendemos, también damos el servicio posventa, con talleres propios”, aclaró.

Este proyecto, sin embargo, apunta al segundo semestre de 2026, ya que durante la primera mitad del año la compañía se enfocará en pruebas de autonomía y desempeño, considerando las limitaciones actuales de infraestructura de carga en las carreteras.

Más allá de agroindustria y minería, Electromotion también continuará diversificando su base de clientes. Entre los sectores atendidos figuran logística de última milla, turismo, hotelería, inmobiliarias y estadios. En años recientes, la empresa ganó la licitación de mantenimiento de vehículos eléctricos para los Juegos Panamericanos, además de proveer unidades a hoteles, inmobiliarias y proyectos urbanos.

Finalmente, la compañía no descarta una expansión internacional, aunque se trata de una apuesta de más largo plazo. Ecuador aparece como el mercado más avanzado en evaluación, seguido de Chile, aunque por ahora no existen acuerdos cerrados.