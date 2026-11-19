A pocos días del Black Friday, que este año se realizará el 27 de noviembre, los comercios enfrentan un desafío que va más allá de ofrecer descuentos: convencer a los consumidores de que las promociones representan un ahorro real. Un estudio global de Boston Consulting Group (BCG), que incluye a Perú entre los mercados analizados, revela que solo el 54% de los encuestados confía en que los precios rebajados anunciados durante estas campañas son realmente inferiores a los valores habituales. Otro 20% desconfía activamente de estas ofertas y el 27% mantiene una posición neutral.

El estudio, elaborado a partir de una encuesta a 10,220 consumidores de 10 países, muestra que la intención de compra continúa elevada. El 81% de quienes conocen eventos comerciales como Black Friday o Cyber Monday planea comprar durante estas jornadas, frente al 79% registrado en 2025. Sin embargo, el interés por participar en estas campañas convive con una mayor exigencia para los comercios: los compradores buscan comprobar que las promociones representan un ahorro efectivo.

El estudio también identifica señales de cansancio frente a la frecuencia de las ofertas. El 22% de los consumidores planea gastar menos o evitar los eventos de descuentos de fin de año porque considera que las promociones están disponibles durante todo el año. Este comportamiento plantea un desafío para los retailers, que deben diferenciar sus campañas en un entorno de mayor saturación comercial.

En el caso peruano, el calendario comercial de 2026 contempla cinco campañas de descuentos online: tres ediciones de CyberWow, organizadas por IAB Perú; y dos de Cyber Days, impulsadas por la Cámara de Comercio de Lima. A estos eventos, se suma el Black Friday de noviembre. Perú está incluido en el estudio de BCG, aunque la consultora no publicó los porcentajes desagregados para el mercado local.

El valor de una promoción va más allá del descuento

Entre quienes prevén comprar durante estas jornadas de venta online, el 62% comienza a buscar ofertas en octubre o a principios de noviembre. No obstante, solo el 30% tiene definidos exactamente la marca y el producto que adquirirá.

Otro hallazgo del reporte es que cerca del 70% de los consumidores no compraría un producto, incluso si pudiera pagarlo, cuando considera que no ofrece suficiente valor. En esa evaluación, también intervienen factores como la calidad y la conveniencia.

Asimismo, el descuento mínimo que los encuestados consideran necesario para identificar una buena oferta se situó en aproximadamente 30% en 2026, frente al 32% registrado en 2025.

La confianza también depende de otros elementos distintos al precio. La reputación del comercio y las garantías de devolución del dinero encabezan los factores que contribuyen a generar seguridad en una compra, ambos con una puntuación neta de 65%. A esas condiciones, le siguen las reseñas de compradores verificados (59%) y la comparación clara entre el precio habitual y el promocional (58%). En contraste, las recomendaciones de influencers registran apenas un 3%.

El 56% de quienes prevén comprar durante las campañas de venta online ya utilizó inteligencia artificial generativa o planea hacerlo, ocho puntos porcentuales más que en 2025. (Foto: Pexels).

IA gana espacio en las compras

La inteligencia artificial (IA) generativa también empieza a tener mayor presencia en el proceso de compra. El 56% de quienes planean participar en estas campañas ya utilizó esta tecnología en alguna etapa de su decisión de compra o prevé hacerlo durante los próximos eventos. El indicador aumentó ocho puntos porcentuales frente a 2025.

Entre los consumidores que utilizan estas herramientas, el 86% considera que son útiles y el 78% afirma que incrementan su probabilidad de concretar una compra. Además, el 39% confía en la IA para comparar precios entre comercios y el 37% para contrastar las características de los productos.

Ante esta tendencia, BCG recomienda a los retailers transparentar los descuentos, simplificar las condiciones de las promociones y mantener información actualizada que facilite la comparación de ofertas.