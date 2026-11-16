Las compras online impulsan las ofertas globales por el Black Friday. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
José Carlos Reyes Leyva

Este 27 de noviembre se celebrará el Black Friday, aunque algunas tiendas de Perú y a nivel global suelen adelantar sus ofertas desde días antes. En caso un usuario en Perú se encuentre inconforme con un producto adquirido a una compañía ubicada en el exterior, ¿qué opciones tiene para presentar un reclamo?

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