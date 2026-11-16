El primer paso será buscar una comunicación directa con el proveedor. Los proveedores no domiciliados en el Perú que ofrezcan bienes o servicios a través de plataformas, aplicaciones u otros canales digitales de comercio electrónico dirigidos al mercado peruano, deben tener como mínimo, una dirección de correo electrónico, que permita a los consumidores formular preguntas, reclamos, sugerencias y realizar cambios o devoluciones, según corresponda. Así lo dispuso el Decreto Legislativo Nº 1729 emitido en Perú en febrero del 2026.

“Entonces, la primera posibilidad para la persona es reclamar por esa vía, cuando un producto tiene un desperfecto o hubo alguna publicidad engañosa”, indicó Diego Arpasi, abogado especialista en derechos del consumidor.

Pero de no tener una respuesta satisfactoria, el consumidor puede interponer una demanda ante el Indecopi, agregó Arpasi. “Así el proveedor no esté domiciliado en el país, es aplicable el Código de Protección del Consumidor, pues las relaciones de consumo con efecto en territorio nacional son materia de protección al consumidor conforme a la normativa peruana”, sostuvo el especialista.

El afectado también podrá interponer una demanda ante la autoridad de protección al consumidor en el país de origen del proveedor. En Estados Unidos la principal autoridad de protección al consumidor es la Comisión Federal de Comercio. “Allí se podría denunciar un caso de publicidad engañosa. Por ejemplo, si un producto se oferta con una rebaja de 60% y al pagar el descuento solo es de 50%”, refirió Diego Arpasi.

“Si se ven los defectos de un producto en el Perú, se aplica el Código de Protección al Consumidor de Perú. Pero si se trata de una tema de publicidad, no tanto relacionado con la adquisición del producto, sino que la publicidad está informando mal, no es tanto un caso de afectación al consumidor en Perú sino que está en la esfera del comercio electrónico y se podría reclamar a nivel de la autoridad competente en el país donde domicilia el proveedor”, agregó el especialista.

Precauciones al realizar compras online

Para realizar compras online con mayor seguridad, Diego Arpasi recomendó verificar que la plataforma sea de confianza y que tenga un canal de reclamos. “También se deben leer las características de los productos, no solo quedarse con la imagen referencial. Y además averiguar la reputación del proveedor, buscar reseñas de usuarios”, apuntó.

Si bien el Black Friday es una buena oportunidad para acceder a descuentos en precios, los consumidores deben tomar precauciones para evitar estafas en las compras online.

Una de las modalidades recurrentes de los ciberdelincuentes es la suplantación de sitios web. Y ahora, con el avance de la Inteligencia Artificial (IA), el plagio les resulta más sencillo y logran un mayor nivel de similitud al sitio web original, indicó por su parte José Luis Urbina, docente de la carrera de Ingeniería de Ciberseguridad de la Escuela de Educación Cibertec.

“Siempre hubo suplantación de sitios web. Pero antes podías notar algunas diferencias, en ciertos detalles. En cambio ahora, con la IA, generan un sitio web idéntico al original. La IA ha facilitado el configurar sitios web que parecen reales”, subrayó el especialista.

¿Cómo identificar los sitios web falsos? Para verificar la legitimidad del sitio web, será clave revisar el nombre del dominio del sitio web, ya que no puede ser igual al original. “Los estafadores utilizan un nombre similar, pero repiten una letra o agregan un guión entre una letra y otra. Entonces, debemos revisar ese dominio a detalle, para no caer en estafas”, agregó José Luis Urbina.