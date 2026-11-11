Gonzalo Mariátegui, ex Head of Industry en Google, destacó que la experiencia profesional y el criterio serán fundamentales para aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial. Foto: Gestión.
Gonzalo Mariátegui, ex Head of Industry en Google, destacó que la experiencia profesional y el criterio serán fundamentales para aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial. Foto: Gestión.
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Giancarlos Torres
Giancarlos Torres

La inteligencia artificial (IA) empieza a ganar espacio en el negocio de los seguros, no solo como una herramienta para mejorar la atención al cliente, sino también para reducir el tiempo que los corredores destinan a tareas operativas. La elaboración de comparativos de pólizas, la revisión de documentos y el seguimiento de solicitudes son algunos de los procesos que pueden automatizarse parcialmente, mientras el profesional mantiene la responsabilidad de verificar la información y tomar las decisiones.

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