Estas aplicaciones fueron abordadas durante la primera edición de Insurance Talks, denominada “¿Tu próximo cliente llegará por un algoritmo?“. El encuentro fue organizado por Pacífico Seguros, en colaboración con Google, TikTok y Neo Consulting, y estuvo dirigido a corredores de seguros.

Uno de los indicadores presentados por Carlos Bachmann, subgerente de Advanced Analytics & Artificial Intelligence de Neo Consulting, apunta al tiempo que pueden recuperar estos profesionales: los agentes de seguros independientes de Estados Unidos que ya utilizan IA ahorran, en promedio, cuatro horas semanales en su trabajo .

La cifra refleja uno de los principales espacios de aplicación de esta tecnología en el sector: reducir el tiempo destinado a actividades administrativas para que los corredores puedan concentrarse en asesorar a sus asegurados.

Tres ejemplos de cómo la IA está cambiando el trabajo diario. Foto: Neo.

De revisar documentos a automatizar procesos

Bachmann presentó ejemplos de cómo la IA puede intervenir en distintas actividades de la industria. En el ámbito de salud, por ejemplo, permite leer y clasificar solicitudes de reembolso, extraer datos relevantes de los documentos e identificar información faltante, en lugar de revisar y digitar cada registro manualmente.

En la evaluación de siniestros, la tecnología puede resumir expedientes, organizar fotografías, peritajes y comunicaciones, además de ayudar a evaluar responsabilidades y derivar los casos. Sin embargo, la decisión continúa en manos del ajustador.

En el caso de los corredores, una de las aplicaciones está en la elaboración de comparativos entre propuestas de distintas aseguradoras. Actualmente, parte del trabajo consiste en revisar archivos PDF, trasladar manualmente coberturas, deducibles y primas a hojas de cálculo e identificar diferencias entre las alternativas.

Con IA, estos documentos pueden organizarse en una sola tabla, comparar condiciones e identificar sublímites o información faltante. El corredor, no obstante, debe contrastar los resultados con las propuestas originales antes de recomendar una opción al asegurado.

Carlos Bachmann, de Neo Consulting, expuso cómo la IA puede automatizar la revisión de documentos, agilizar la evaluación de siniestros y facilitar la elaboración de comparativos de seguros. Foto: Gestión.

“La IA ya está mostrando resultados en el mundo de los seguros” , sostuvo Bachmann, quien también presentó dos indicadores internacionales: el 84% de las aseguradoras de salud encuestadas en Estados Unidos ya utiliza inteligencia artificial o aprendizaje automático en sus operaciones . En tanto, la británica Aviva registró una reducción de 23 días en la evaluación de siniestros complejos de automóviles y 65% menos quejas de clientes.

Estos resultados corresponden a experiencias de otros mercados y muestran el potencial de la automatización en actividades que demandan revisión y procesamiento de grandes cantidades de información.

La captación de clientes también entra en la transformación

Más allá de los procesos internos, la inteligencia artificial también abre oportunidades para cambiar la manera en que los corredores encuentran potenciales asegurados.

Gonzalo Mariátegui, AI Strategist, director de la UTP y ex Head of Industry en Google, sostuvo que la ventaja no estará necesariamente en contar con una herramienta específica, sino en la capacidad de utilizarla con criterio y experiencia.

“Todos tenemos el mismo juguete. Pero es cómo lo utilizamos y cómo damos ese contexto y cómo planteamos que debería ser esa receta que la va a hacer nuestra. Y esa es nuestra huella”, explicó.

Ximena Jiménez, Creative Products-Andina en TikTok, Brand Manager y especialista en Growth Marketing, presentó TikTok Symphony. Foto: Gestión.

En esa línea, señaló que los profesionales no deberían limitarse a utilizar instrucciones predeterminadas o prompts para obtener respuestas, sino aprender a interactuar con los modelos de inteligencia artificial y desarrollar sus solicitudes progresivamente.

Como ejemplo, planteó que un corredor podría trabajar con la IA en el diseño de una campaña comercial, establecer un presupuesto, definir el tipo de cliente al que busca llegar y solicitar que la herramienta formule preguntas para identificar aspectos que no había considerado.

“Tu prompt no es tu intención”, remarcó Mariátegui, al explicar que el proceso debe partir de una conversación con la herramienta, en lugar de depender de una instrucción rígida.

El especialista también destacó la importancia de la experiencia profesional para aprovechar estas tecnologías. A su juicio, los años de conocimiento acumulado permiten identificar oportunidades y evaluar qué proyectos justifican una inversión de tiempo y recursos.

Videos con IA para escalar la publicidad

Otra de las posibilidades está en la producción de contenidos comerciales. Ximena Jiménez, Creative Products-Andina en TikTok, Brand Manager y especialista en Growth Marketing, presentó TikTok Symphony, un conjunto de herramientas que utiliza inteligencia artificial para ayudar a los anunciantes a crear, optimizar y escalar contenidos para la plataforma.

Entre sus funcionalidades figura Symphony Creative Studio, orientada a acelerar la producción de videos y recursos visuales. La propuesta permite mantener una narrativa e identidad de marca consistentes, producir contenidos con mayor rapidez y generar materiales adaptados a los formatos de TikTok.

Para los corredores y las empresas de seguros, estas soluciones representan una alternativa para desarrollar contenidos publicitarios y diversificar sus campañas digitales.

Jiménez presentó, además, dos indicadores de un estudio internacional sobre las expectativas de adopción empresarial: el 88% de los ejecutivos y anunciantes espera que la automatización mediante iniciativas de IA permita ahorrar hasta el 50% de los presupuestos departamentales. Asimismo, nueve de cada 10 ejecutivos coinciden en que esta tecnología transformará la manera en que las empresas abordan la innovación.

La supervisión humana sigue siendo necesaria

La incorporación de IA también plantea desafíos para el sector, especialmente por el manejo de información personal, médica y financiera de los asegurados.

Entre las recomendaciones presentadas durante el encuentro figura evitar subir historias clínicas o datos personales a herramientas no autorizadas, limitar el acceso a archivos y sistemas, y revisar los resultados generados por la tecnología frente a los documentos originales.

La supervisión es particularmente relevante cuando se trata de montos, coberturas, exclusiones y condiciones de las pólizas. La recomendación es mantener la decisión final en manos del corredor, quien debe revisar y aprobar las propuestas antes de presentarlas al cliente.

Así, la transformación no supone únicamente incorporar nuevas herramientas, sino redefinir cuánto tiempo dedican los profesionales a las tareas operativas y cuánto pueden concentrarse en la asesoría y el desarrollo comercial.