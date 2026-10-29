Sistema. El 2028 puede ser un punto de quiebre para los agentes de IA. (Composición: Gemini)
Sistema. El 2028 puede ser un punto de quiebre para los agentes de IA. (Composición: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
Guillermo Westreicher Herrera

Los agentes de Inteligencia Artificial (IA) ya están presentes, y el Perú no es ajeno a esa tendencia, ¿qué despegará pronto?

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