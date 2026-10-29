Un agente de IA es un programa o sistema con la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma, es decir, una persona lo puede programar o instruir para que realice, por ejemplo, la compra de una prenda con unas características determinadas.

Jorge Valdivia, gerente de estrategia y transformación digital de Izipay, consideró que el 2028 sería un año que marcará una diferencia para el denominado comercio agéntico y cuando comenzaría a acelerarse.

Sin embargo, advirtió que aún se debe trabajar la confianza, pues aproximadamente el 70% de las personas no estaría dispuesta a hacer una compra agéntica si es que no existe una autenticación (validación de la identidad del comprador) “muy fuerte”.

Año prometedor

“En el 2028 debería dispararse (el comercio agéntico), pero falta mucho por hacer en los comercios pequeños”, acotó en el marco del Latam Epayment Summit 2026, organizado por Capece.

Carlos Alcántara, country manager de Kushki, coincidió en señalar que ”el 2028 es un año bastante prometedor” para el comercio agéntico.

Los agentes de IA pueden percibir entornos, tomar decisiones basadas en esas percepciones y ejecutar acciones para lograr objetivos.

Empresas

“(Si vemos a) las empresas grandes, que son las que generalmente tienen la posibilidad de adecuarse más rápidamente, podemos estar hablando del 2028 (del año en que podrían estar listas para el comercio con agentes de IA), e incluso podría ser antes. Eso, en una primera etapa”, afirmó Marilea Saldarriaga, country manager de Flow.

“Y, en una segunda etapa, los comercios más pequeños (podrán estar preparados) porque el Perú es un país que falta digitalizar mucho. Y (en ese segmento) eso (la adaptación) podría demorarse un poco más. Tenemos muchas empresas (en el país) que ni siquiera hacen transacciones digitales. Entonces, pedirles que se sumen a una ola cuando todavía no tienen el paso cero resuelto… pues, a ellos les va a tomar más tiempo”, añadió.

Pymes

Saldarriaga dijo a Gestión, en esa línea, que las pequeñas y medianas empresas (pymes) recién estarían listas para el comercio con agentes de IA hacia el 2029 o 2030.

“De repente, los agentes de IA ya van a poder pagar (en una tienda virtual) Pero, para poder hacerlo, el comercio (electrónico) debe estar habilitado para poder aceptar ese pago”, explicó.

Dicha adecuación exige una serie de “desarrollos internos” en las plataformas de los comercios para que efectivamente el agente de IA pueda concretar la compra, agregó.

Compras

Saldarriaga hizo hincapié en que es importante que los negocios configuren sus plataformas para que el agente de IA, si no logra terminar la compra, pueda volver a intentarlo con otro medio de pago, por ejemplo. De lo contrario, en lugar de reintentar la operación, el agente buscará otro comercio electrónico.

Los bancos locales realizan pruebas controladas en operaciones con comercios seleccionados, con el fin de validar cómo funcionan los pagos iniciados por agentes de IA en entornos “reales”. BBVA, BCP y Scotiabank participan como socios emisores e Interbank avanza en sus capacidades hacia la preparación agéntica, según Visa (Gestión 14.06.2026).

Comercios electrónicos se deben adaptar para las operaciones con agentes de IA. (Foto: Diana Chávez/GEC)

Comportamiento humano

Billeteras. Marilea Saldarriaga, country manager de Flow, enfatizó que en el caso peruano es importante que los agentes de IA puedan realizar el pago en los comercios no solo con tarjetas de crédito o débito, sino con billeteras digitales, si se tiene en consideración su nivel de representatividad en el país. “(La idea es que el agente de IA) realmente pueda comportarse como lo haría una persona (al momento de hacer una compra virtual)”, aseveró.