El caso de Amazon puede dejar algunas lecciones, según Joel Vera, country manager para Perú, Ecuador y Bolivia de Amazon Web Services (AWS).

Como primera recomendación, señaló que es importante identificar el problema que el negocio quiere resolver antes de implementar una herramienta tecnológica.

“A veces, nos emocionamos con la tecnología. Pero sucede como con los juguetes nuevos. No sé si alguna vez han comprado un celular o un juguete, lo guardaron en el cajón, y lo encontraron diez años después. Con la IA puede suceder así. Por eso es importante concentrarse en cuál es el problema que se quiere solucionar en lugar de preguntarse, ¿qué IA uso?”, advirtió.

Joel Vera, country manager para Perú, Ecuador y Bolivia de Amazon Web Services. (Foto: AWS)

En ese sentido, como segunda recomendación, consideró que las pymes se deberían hacer tres preguntas. La primera es ¿qué tarea hago repetitivamente? Un ejemplo podrían ser los cierres de caja diarios, refirió el ejecutivo.

Lo segundo: ¿cuánto cuesta esa tarea repetitiva en términos de tiempo y de dinero?, añadió.

Y una tercera interrogante sería, ¿qué indicador me dirá si estoy mejorando? “Si dedico una hora a esa tarea y ese tiempo lo reduzco a 10 minutos, ¿me ayudaría?”, dijo Vera durante el Perú Business Fest, organizado por Cofide.

Con todas esas referencias, se puede implementar una IA para optimizar esa tarea repetitiva. Sin embargo, el desafío no queda allí.

El directivo enfatizó, como tercera recomendación, que al utilizar una herramienta tecnológica uno de los elementos más importantes es el contexto, que, en el caso de las pymes, se puede resumir como los elementos que existen en el negocio y cómo se relacionan entre sí.

Amazon recomienda a las pymes, antes de implementar una IA, identificar qué tarea realiza la empresa de forma repetitiva. (Foto: Pexels)

En ese sentido, Vera comentó que una manera de ayudar a la IA a crear el contexto es enlazar la herramienta con el correo o aplicación donde estén guardados los archivos del negocio, ya sea el gmail, WhatsApp, Drive, Outlook u otro. De esa forma, la IA podrá saber, por ejemplo, de qué finca proviene el café que vende el empresario, mencionó.