Incorporar el uso de la IA a un negocio requiere de varias consideraciones, según Amazon. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) disponen hoy de muchas herramientas de Inteligencia Artificial (IA) que pueden adaptar a su negocio. Pero, ¿qué deberían tomar en cuenta antes de iniciar esa transformación digital?

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