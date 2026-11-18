La directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), Diana Gonzales, anunció que ninguna universidad privada podrá concentrar más del 15% de los beneficiarios de Beca 18-2027. La medida busca priorizar a las instituciones de educación superior públicas.

Las bases establecen que al menos el 50% de las becas se destinará a instituciones públicas. De las 6,000 becas integrales previstas para este concurso, un mínimo de 3,000 corresponderá a estas instituciones.

Estos cambios, según se precisó, responden al proceso de reingeniería de Pronabec. En mayo, el programa informó al Congreso que el 73% de sus beneficiarios estudiaba en universidades privadas y el 14% en universidades públicas.

“Se trata de reglas nuevas y claras”, señaló Gonzales en entrevista con la Agencia Andina.

Pronabec también señaló que las instituciones privadas aplicaban a los becarios una escala especial de pensiones que no correspondía al promedio ni a la tarifa más baja. El límite de concentración forma parte de las medidas para modificar esta situación.

En las instituciones privadas, el programa financiará únicamente carreras priorizadas por su demanda laboral y su alineación con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Entre ellas figuran ingeniería, ciencias, agronomía y educación.

LEA TAMBIÉN: Ministerio de Educación propone orientar becas y educación técnica a sectores productivos

Además, Pronabec busca fortalecer la educación técnica mediante la ampliación de su oferta. Según Gonzales, las becas destinadas a institutos y escuelas públicas casi se están triplicando.

Cabe precisar que el Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18-2027 se realizará este domingo 22 de noviembre en todo el país con la participación de más de 59,000 postulantes.

La prueba consiste en 60 preguntas y evalúa las competencias matemáticas y lectoras de los postulantes. Los que alcancen un puntaje mínimo igual o mayor de 84 (modalidad Ordinaria) o de 66 puntos (modalidades especiales) podrán continuar en las siguientes fases del concurso.