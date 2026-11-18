Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) bloquearon este miércoles los accesos del campus ubicados en la avenida Universitaria, en rechazo a la reorganización de las escalas de pensiones que la institución evalúa implementar a partir de 2027.

En los ingresos se colocó una banderola con el mensaje “PUCP tomada por el gremio organizado”, además de una carpa y un vehículo que bloquea uno de los accesos. Según informó Canal N, los tres ingresos ubicados en la avenida Universitaria —correspondientes a Ciencias, la Precatólica y la entrada principal— permanecen cerrados.

Las actividades académicas, sin embargo, continúan. Los estudiantes, profesores y trabajadores pueden ingresar al campus por los accesos ubicados en la avenida Riva Agüero, según el reporte televisivo.

Reclamo por las escalas de pensiones

La protesta está relacionada con la decisión de reorganizar las escalas de pensiones con miras al 2027. Consuelo Escobar, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la PUCP, sostuvo que el gremio rechaza el nuevo esquema debido a que, según la información que manejan los estudiantes, implicaría eliminar las escalas más bajas y reemplazarlas por un sistema de becas.

Escobar afirmó que en mayo se produjeron movilizaciones que culminaron con la toma del edificio rectoral Dinthilac. Según su versión, en ese momento se acordó suspender la implementación del nuevo sistema de pensiones y no iniciar procesos disciplinarios contra los estudiantes que participaron en las protestas.

Estudiantes colocaron una banderola, una carpa y hasta un auto en uno de los accesos de la PUCP ubicados en la avenida Universitaria. Foto: Captura Canal N-

La dirigente estudiantil señaló que actualmente existen nueve procesos disciplinarios contra alumnos que participaron en aquellas movilizaciones. Asimismo, indicó que una comisión asesora estaría preparando un informe que podría ser presentado ante el último Consejo Universitario del año, previsto para diciembre, con miras a retomar la aprobación del sistema.

“Nosotros rechazamos esto, porque va a afectar no solo a los que estudiamos ahora, sino además a las futuras generaciones estudiantiles”, sostuvo Escobar.

De acuerdo con la representante estudiantil, las tres o cuatro escalas más bajas serían eliminadas y se establecería un sistema de complemento de becas. Su cuestionamiento es que todavía no existirían garantías sobre las condiciones para acceder a esas becas ni sobre su permanencia para los estudiantes que actualmente pertenecen a las escalas subvencionadas.

Escobar también sostuvo que el nuevo esquema podría elevar el pago de los estudiantes ubicados en la escala más baja. Según su estimación, pasarían de pagar poco más de S/1,000 a más de S/2,000. Este cálculo corresponde a la información manejada por la representación estudiantil y no fue precisado en el comunicado del rectorado compartido por la universidad.

Respuesta del rectorado

A través de un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, el rectorado de la PUCP expresó su “más enérgico rechazo” a las acciones de un grupo de estudiantes que, según señaló, impiden el libre tránsito en las puertas de acceso ubicadas en la avenida Universitaria y restringen el ingreso y salida por esos puntos.

La universidad precisó que el acceso peatonal de Urubamba y los accesos peatonales y vehiculares ubicados en la avenida Riva Agüero permanecen habilitados.

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“Ninguna discrepancia o demanda justifica impedir el libre tránsito ni afectar los derechos de los demás integrantes de nuestra comunidad universitaria”, indicó el rectorado, que exhortó a los estudiantes que realizan estas acciones a permitir el restablecimiento de la libre circulación.

Comunicado de la PUCP. Foto: Facebook.

Mientras tanto, según Escobar, el Consejo Universitario se encontraba sesionando y los estudiantes esperaban que las autoridades asumieran un compromiso respecto a sus demandas. La representante señaló que, dependiendo de la respuesta de la universidad, el gremio evaluará si mantiene las acciones de protesta.