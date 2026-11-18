El ministro de Educación, José Antonio Chang, indicó este miércoles, durante la sustentación del proyecto presupuestal ante el Congreso, que iniciarán la ejecución de inversiones en 32 escuelas y la preparación para los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

Subrayó también que el Plan Nacional de Educación Quinquenal ya está en ejecución entre agosto y noviembre de 2026.

“A la fecha, se han financiado 1,816 millones de soles en diversas acciones. De estos recursos, más de 1,135 millones de soles han sido destinados al sector Educación para prevenir los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, mediante el mantenimiento de 12,054 instituciones educativas, la adquisición de 1,500 aulas modulares y 165 kits de pararrayos”, agregó.

También, informó que han asignado 681 millones de soles, que corresponden a una articulación multisectorial con el Ministerio de la Producción (Produce) y la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la adquisición de kits educativos para nuestros estudiantes y el inicio de acciones para la conectividad a internet de todas las escuelas a nivel nacional.

El titular del Minedu dijo además que esperan cerrar el 2026 con una ejecución presupuestada del 96% en la función Educación.

“La función Educación tiene que ver con los presupuestos de educación tanto para los gobiernos regionales, los gobiernos municipales como para el Gobierno Nacional. Alcanzando este 96%, habremos superado el desempeño presupuestal de los últimos cuatro años. En el 2022 apenas se llegó al 91%, y esperamos que en el 2026 alcancemos el 96%”, sostuvo.

Planes hacia el 2027

El ministro Chang mencionó que para el año 2027, la función Educación, en los tres niveles de gobierno, contará con 49,068 millones de soles, la mayor cifra de los últimos años, con un incremento de 1% respecto del año anterior.

“La función Educación tiene asignados 49,068 millones de soles. El 63.5% de este presupuesto debe ser ejecutado directamente por los gobiernos regionales y locales. Los recursos deben llegar a donde está el estudiante. Son 30,131 millones para los gobiernos regionales y 1,050 millones para los gobiernos locales”, detalló.

En ese sentido, dijo que el Gobierno Nacional ejecutará 17,887 millones, lo que representa solo el 36.5% del total.

“En el sector Educación, conformado por el Ministerio, las universidades públicas y los organismos públicos, la asignación para el 2027 asciende a 18,179 millones de soles, lo que representa un incremento de 7% respecto al año 2026″, señaló.

Según su presentación, el presupuesto se distribuye: 53% para el Ministerio de Educación, 42% destinado a fortalecer las universidades públicas y 5% para los organismos públicos descentralizados.

Para la finalidad de cerrar brechas de infraestructura, han destinado 1,619 millones de soles en inversiones. “De este importe, más de 591 millones irán a cerrar brechas en instituciones educativas, y 1,028 millones se concentrarán en las universidades públicas para equipar laboratorios y espacios de enseñanza e investigación”, indicó Chang.

Para el 2027 remarcó que se construirán más colegios y se ampliará el acceso a internet.“Esto está dentro de la primera generación de reformas establecidas en el Plan Nacional de Educación para el quinquenio 2026–2031. Nuestra meta es contundente: construir 500 nuevos colegios mediante un trabajo articulado entre los tres niveles de gobierno, y alcanzar al final del año el 100% de escuelas públicas conectadas a internet, para fortalecer el aprendizaje y dotar a nuestros estudiantes de todo el país de acceso a esta importante herramienta tecnológica”.

Según dijo, el próximo año, más de 6 millones de estudiantes recibirán sus materiales educativos a tiempo. “Más de 1 millón de estudiantes de los quintiles de pobreza más bajos participarán en la evaluación censal del 2027. Ampliaremos la cobertura de 392 educunas en beneficio de la primera infancia. Otorgaremos 2,000 nuevas becas de excelencia para egresados de los COAR y llevaremos electricidad a las 3,700 instituciones educativas que aún no cuentan con ese servicio, asegurando su conectividad”.

Educación superior

En educación superior, más de 6,688 millones de soles corresponden a las 40 universidades institucionalizadas, y 864 millones de soles serán destinados a consolidar las 50 universidades de reciente creación y para la implementación de las 32 universidades que cuentan con ley de creación.

“Para los organismos públicos se están destinando 917 millones de soles, principalmente para la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, así como para la continuidad de las operaciones del Sistema Nacional de Acreditación y Evaluación de la Calidad Educativa (Sineace), la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Centro Vacacional de Huampaní”, dio cuenta ante el Congreso.

En otro momento dijo que se otorgarán 10,000 nuevas becas a través de Pronabec, en adición a los más de 58,000 becarios vigentes.