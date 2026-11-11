El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que el retorno a la escala de calificación vigesimal en los colegios se implementará desde el año escolar 2027, como parte de la actualización del Currículo Nacional.

La medida busca facilitar que los padres de familia comprendan el rendimiento académico de sus hijos y puedan acompañar de manera más cercana su aprendizaje.

El titular del sector explicó que el sistema de evaluación utilizado durante los últimos 16 años, basado en calificaciones alfabéticas (AD, A, B y C), terminó dificultando la comprensión de los resultados escolares por parte de las familias, debido al uso de términos técnicos en los informes pedagógicos.

“Si no entendemos cómo se evalúa, es imposible acompañar de verdad el aprendizaje de nuestros hijos”, señaló Chang Escobedo, al sustentar la necesidad de recuperar un mecanismo de calificación más claro y comprensible.

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En esa línea, precisó que el restablecimiento de las notas numéricas, tanto para evaluar la conducta como los aprendizajes, constituye un primer paso para mejorar la comunicación entre las instituciones educativas y los hogares.

Notas numéricas incluirán recomendaciones pedagógicas

Chang Escobedo indicó que las calificaciones vigesimales estarán acompañadas de recomendaciones pedagógicas que permitirán a los padres identificar los avances, las dificultades y las oportunidades de mejora de sus hijos.

Asimismo, sostuvo que, en la práctica, numerosos docentes tuvieron que realizar conversiones de las calificaciones alfabéticas a las numéricas para explicar a las familias el desempeño de los estudiantes.

Para el ministro, esta situación evidencia la necesidad de adecuar el sistema de evaluación a la realidad de las instituciones educativas.

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Las declaraciones fueron brindadas luego de que el ministro felicitara la presentación del grupo musical Orquestando, integrado por escolares, que dio la bienvenida al papa León XIV en el frontis del Ministerio de Educación.