La paralización está prevista para este jueves 29 de octubre. El Ministerio de Educación también anunció que evaluará posibles responsabilidades administrativas de los docentes que no cumplan sus labores. Foto: Sutep
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Redacción Gestión
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, fecha en la que el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) convocó a una paralización de labores.

El ministerio advirtió que, si se concreta la paralización, esta será considerada una interrupción ilegal del servicio educativo.

Asimismo, dispuso que las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) actúen conforme a la resolución.

¿Por qué protesta el Sutep?

El sindicato también exige destinar el 6% del producto bruto interno (PBI) a educación, con el objetivo de mejorar la infraestructura escolar, la alimentación, la conectividad y la capacitación docente.

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