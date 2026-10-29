El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que descontará un porcentaje de las remuneraciones de los docentes que no asistan a dictar clases este jueves 29 de octubre, fecha en la que el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) convocó a una paralización de labores.

A través de un comunicado, la entidad informó que la medida de fuerza fue declarada improcedente, debido a que no cumple con los requisitos establecidos en el reglamento de la Ley N.° 28988, que declara a la Educación Básica Regular como servicio público esencial.

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El ministerio advirtió que, si se concreta la paralización, esta será considerada una interrupción ilegal del servicio educativo.

Asimismo, dispuso que las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) actúen conforme a la resolución.

Los directores de los colegios deberán reportar, en un plazo de 24 horas, la relación del personal que no asista a dictar clases.

Comunicado N.° 12-2026-MINEDU | Minedu descontará el sueldo a docentes que no dicten clases. https://t.co/3LWSENsdhj — Ministerio de Educación (@MineduPeru) October 28, 2026

¿Por qué protesta el Sutep?

El paro nacional convocado por el Sutep incluye entre sus principales demandas el pago de las deudas pendientes al magisterio, mejoras salariales y una mayor asignación presupuestal para el sector educativo.

El sindicato también exige destinar el 6% del producto bruto interno (PBI) a educación, con el objetivo de mejorar la infraestructura escolar, la alimentación, la conectividad y la capacitación docente.

Asimismo, reclaman el cumplimiento del convenio colectivo, mayores asignaciones para los maestros que trabajan en zonas rurales, de frontera y del Vraem, además del pago de bonos y avances en los nombramientos.