El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) anunció un paro nacional para el 29 de octubre, con una plataforma de reclamos que incluye el pago de deudas al magisterio, mejoras salariales y una mayor asignación de recursos al sector educativo.

De acuerdo con la convocatoria, se pide que se destine el 6% del PBI al presupuesto de educación, para mejorar la infraestructura, alimentación, conectividad y capacitación.

También pide que se cumpla con el convenio colectivo, con mayores asignaciones por trabajo en zonas rurales, de frontera y del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), además de incrementos remunerativos, pago de bonos y nombramientos.

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Perú “jala” PISA, pero escenario sería peor: 336,000 jóvenes no estudian y abren estos riesgos Entre el pliego de reclamos en materia económica, exigen que se cancelen las deudas que —según Sutep— están pendientes desde el 2025.

Estas comprenden compensación por tiempo de servicios (CTS), asignación por tiempo de servicios (ATS) y subsidios por luto y sepelio para docentes y auxiliares contratados.

También pide que se reglamente la ley N.° 32581, una demanda que vincula con su exigencia de mejores pensiones para maestros cesantes y jubilados.

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El pliego incluye la reglamentación de la Ley N.° 31405 y el pago del 30% por preparación de clases. A ello se suma el pedido de pago inmediato por maestrías y doctorados, acompañado del mensaje “¡Sí a la meritocracia!”.