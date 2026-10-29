El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) advirtió que podría convocar a una huelga nacional si el Gobierno no atiende sus demandas luego del paro preventivo programado para este jueves 29 de octubre. El secretario general del gremio, Lucio Castro, sostuvo que los docentes esperan respuestas concretas a sus reclamos y el cumplimiento de los compromisos asumidos con el sector.

El dirigente señaló que la jornada de protesta busca llamar la atención de las autoridades sobre las necesidades del magisterio y la importancia de priorizar la educación en la asignación de recursos públicos.

Castro remarcó que el sindicato espera que el Gobierno adopte decisiones para atender las demandas presupuestales de los docentes. De no producirse avances, la medida preventiva podría dar paso a una paralización de alcance nacional.

“Esperamos que el Gobierno cumpla su papel y coordine la aprobación del presupuesto, plantee y sustente las propuestas correspondientes al sector Educación, y que la presidenta demuestre decisión e interés político en cumplir sus compromisos” , manifestó el representante del SUTEP a Exitosa.

SUTEP busca reunirse con la Comisión de Presupuesto

Como parte de las acciones de protesta, los docentes realizaron una movilización en Lima con dirección al Congreso de la República, con el objetivo de presentar sus demandas ante los representantes del Poder Legislativo.

Según Castro, un equipo del sindicato gestionaría una reunión con integrantes de la Comisión de Presupuesto para exponer sus pedidos y sustentar las necesidades del sector. El dirigente también señaló que la protesta responde a la falta de atención que, según el gremio, han recibido sus planteamientos.

En ese contexto, el SUTEP busca que las autoridades prioricen los requerimientos del magisterio durante el proceso de discusión y aprobación del presupuesto público, así como el cumplimiento de los acuerdos establecidos con los trabajadores de la educación.

Durante sus declaraciones, se indicó que la participación en el paro podría alcanzar al 85% de los maestros. Sin embargo, esa cifra corresponde a una estimación mencionada en el contexto de la convocatoria y no a un balance oficial de participación.

Lucio Castro advierte posible huelga nacional

El secretario general del SUTEP recordó que el sindicato había advertido previamente a la presidenta Keiko Fujimori que el respaldo del magisterio dependería del cumplimiento de los compromisos asumidos con los docentes.

Anuncio de movilización del SUTEP. Foto: Facebook.

El dirigente sostuvo que la movilización busca generar una respuesta de las autoridades y evitar que el conflicto escale a una medida de mayor alcance. En esa línea, insistió en que la educación debe recibir la atención correspondiente por su importancia para el país.

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“Estamos al frente para efecto de que reflexionen y tomen las decisiones más correctas y, la educación como sector sensible importante y trascendente en el país sea atendido como corresponde. De lo contrario, este paro preventivo se convierte posiblemente en una huelga nacional y eso no queremos”, expresó Castro.

De esta manera, el gremio mantiene abierta la posibilidad de convocar a una huelga nacional si considera que sus reclamos continúan sin respuesta. Por ahora, la advertencia del sindicato está condicionada a la atención de sus demandas y al cumplimiento de los compromisos que, según su dirigencia, asumió el Gobierno.