ucio Castro, secretario general del SUTEP, advirtió que el paro preventivo podría convertirse en una huelga nacional si el Gobierno no atiende las demandas del magisterio. Foto: Facebook/ referencial.
ucio Castro, secretario general del SUTEP, advirtió que el paro preventivo podría convertirse en una huelga nacional si el Gobierno no atiende las demandas del magisterio. Foto: Facebook/ referencial.
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Redacción Gestión
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. El secretario general del gremio, Lucio Castro, sostuvo que los docentes esperan respuestas concretas a sus reclamos y el cumplimiento de los compromisos asumidos con el sector.

El dirigente señaló que la jornada de protesta busca llamar la atención de las autoridades sobre las necesidades del magisterio y la importancia de priorizar la educación en la asignación de recursos públicos.

Castro remarcó que el sindicato espera que el . De no producirse avances, la medida preventiva podría dar paso a una paralización de alcance nacional.

“Esperamos que el Gobierno cumpla su papel y coordine la aprobación del presupuesto, plantee y sustente las propuestas correspondientes al sector Educación, y que la presidenta demuestre decisión e interés político en cumplir sus compromisos”, manifestó el representante del SUTEP a Exitosa.

SUTEP busca reunirse con la Comisión de Presupuesto

Como parte de las acciones de protesta, los docentes realizaron una movilización en Lima con dirección al Congreso de la República, con el objetivo de presentar sus demandas ante los representantes del Poder Legislativo.

En ese contexto, el SUTEP busca que las autoridades prioricen los requerimientos del magisterio durante el proceso de discusión y aprobación del presupuesto público, así como el cumplimiento de los acuerdos establecidos con los trabajadores de la educación.

Durante sus declaraciones, se indicó que la participación en el paro podría alcanzar al 85% de los maestros. Sin embargo, esa cifra corresponde a una estimación mencionada en el contexto de la convocatoria y no a un balance oficial de participación.

Lucio Castro advierte posible huelga nacional

El secretario general del SUTEP recordó que .

Anuncio de movilización del SUTEP. Foto: Facebook.
Anuncio de movilización del SUTEP. Foto: Facebook.

El dirigente sostuvo que la movilización busca generar una respuesta de las autoridades y evitar que el conflicto escale a una medida de mayor alcance. En esa línea, insistió en que la educación debe recibir la atención correspondiente por su importancia para el país.

“Estamos al frente para efecto de que reflexionen y tomen las decisiones más correctas y, la educación como sector sensible importante y trascendente en el país sea atendido como corresponde. De lo contrario, este paro preventivo se convierte posiblemente en una huelga nacional y eso no queremos, expresó Castro.

De esta manera, el gremio mantiene abierta la posibilidad de convocar a una huelga nacional si considera que sus reclamos continúan sin respuesta. Por ahora, la advertencia del sindicato está condicionada a la atención de sus demandas y al cumplimiento de los compromisos que, según su dirigencia, asumió el Gobierno.

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