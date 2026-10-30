Docentes universitarios. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aprobó este viernes 30 el nuevo monto de la remuneración mensual de los docentes ordinarios y contratados de las universidades públicas del país.

El , publicado en el diario El Peruano, establece también los criterios y las condiciones para el otorgamiento del nuevo monto de la remuneración.

Según los considerandos de la norma, la Cuarta Disposición Complementaria Final de esta norma autoriza el incremento de las remuneraciones de los docentes ordinarios de las categorías principal, asociado y auxiliar, así como de los docentes contratados de las universidades públicas, en el marco de la Ley Universitaria.

De acuerdo al Decreto Supremo, los docentes ordinarios de las universidades públicas perciben su remuneración conforme al siguiente detalle:

Categoría DocenteRégimen de DedicaciónRemuneración
mensual
S/
PrincipalA dedicación exclusiva9 569,82
A tiempo completo
AsociadoA dedicación exclusiva6 520,50
A tiempo completo
AuxiliarA dedicación exclusiva5 933,00
A tiempo completo

En tanto, el docente contratado recibe su remuneración conforme al siguiente cuadro:

Tipo de Docente ContratadoClasificaciónHoras (semanal-mensualCarga académicaRemuneración
mensual
S/
Horas LectivasHoras No Lectivas
Docente Contratado Tipo A
(DC A)		DC A1321616
DC A216883 482,00
DC A38441 741,00
Docente Contratado Tipo B
(DC B)		DC B1321616
DC B216881 623,00
DC B3844811,50

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