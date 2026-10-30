El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aprobó este viernes 30 el nuevo monto de la remuneración mensual de los docentes ordinarios y contratados de las universidades públicas del país.

El Decreto Supremo N° 232-2026-EF, publicado en el diario El Peruano, establece también los criterios y las condiciones para el otorgamiento del nuevo monto de la remuneración.

La medida se sustenta en la Ley N° 32732, que autoriza el incremento salarial para los docentes universitarios, y en la necesidad de establecer los nuevos montos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

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Según los considerandos de la norma, la Cuarta Disposición Complementaria Final de esta norma autoriza el incremento de las remuneraciones de los docentes ordinarios de las categorías principal, asociado y auxiliar, así como de los docentes contratados de las universidades públicas, en el marco de la Ley Universitaria.

A través de los oficios Nº 01692 y 01785-2026-MINEDU/SG, el Ministerio de Educación solicitó la aprobación del nuevo monto y tuvo la opinión favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF.

De acuerdo al Decreto Supremo, los docentes ordinarios de las universidades públicas perciben su remuneración conforme al siguiente detalle:

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Categoría Docente Régimen de Dedicación Remuneración

mensual

S/ Principal A dedicación exclusiva 9 569,82 A tiempo completo Asociado A dedicación exclusiva 6 520,50 A tiempo completo Auxiliar A dedicación exclusiva 5 933,00 A tiempo completo

La norma señala que la remuneración de los docentes ordinarios pertenecientes a las categorías principal, asociado y auxiliar, con régimen de dedicación a tiempo parcial, se calcula de manera proporcional a las horas laboradas y teniendo como base el monto de la remuneración del docente ordinario de similar categoría con régimen de dedicación a tiempo completo.

En tanto, el docente contratado recibe su remuneración conforme al siguiente cuadro: