Pronabec indica que el 37% de becarios en el extranjero optó por no volver al Perú. (Foto: El Comercio)
Pronabec indica que el 37% de becarios en el extranjero optó por no volver al Perú. (Foto: El Comercio)
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Redacción Gestión
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que estudiaron en el extranjero permaneció fuera del Perú.

Según indicó la funcionaria, en los 14 años del programa, el 63% de los becarios en el extranjero regresó al país.

Asimismo, precisó que este fue sometido a consulta pública y recibió más de 15,000 aportes ciudadanos.

Esta nueva disposición precisa, entre otros lineamientos, que los becarios podrán desaprobar como máximo un curso durante toda su carrera universitaria o técnica, para reforzar la excelencia académica, la disciplina y la meritocracia.

El reglamento también incorpora criterios que relacionan las carreras financiadas con las necesidades productivas de cada región.

“Antes no teníamos un puntaje mínimo para acceder; ahora vamos a tener un puntaje mínimo para, nuevamente, buscar el talento y la excelencia académica a nivel nacional” señaló Gonzales en RPP.

Cabe precisar que en abril se anunció que este año no habría convocatoria para estudiar en el extranjero. Tras un proceso de reingeniería,

Para el próximo año se prevén 100 becas en el extranjero, frente a las 150 actuales. También se evalúa financiar más de 100 becas de posgrado en instituciones nacionales con recursos equivalentes.

Pronabec anunció 20,000 becas para 2027 en sus distintas modalidades. Beca 18 contempla 6,000, con al menos la mitad destinada a instituciones públicas. Las inscripciones cierran el viernes 16 de octubre a las 11:59 p. m.

Se prevé aumentar de 300 a 3,000 las becas de una modalidad de formación técnica y técnico-productiva, para facilitar estudios más cortos, empleo formal y emprendimientos.

Según la entidad,

Por otro lado, la nueva convocatoria de Beca 18 incorpora un puntaje mínimo para reforzar la excelencia académica. La asignación de becas deberá ajustarse al presupuesto disponible para ampliar las oportunidades de manera sostenible.

La directora de Pronabec, Diana Gonzales, señaló que el nuevo reglamento busca reforzar el servicio al país y la excelencia académic. Foto: Pronabec
La directora de Pronabec, Diana Gonzales, señaló que el nuevo reglamento busca reforzar el servicio al país y la excelencia académic. Foto: Pronabec

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