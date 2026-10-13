La directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), Diana Gonzales, informó que el 37% de los becarios que estudiaron en el extranjero permaneció fuera del Perú.

Según indicó la funcionaria, en los 14 años del programa, el 63% de los becarios en el extranjero regresó al país. De ese grupo, poco más de la mitad cumplió con el “Compromiso de Servicio al Perú”, que exige prestar servicios tras finalizar los estudios financiados por el Estado.

Gonzales señaló que el nuevo reglamento busca fortalecer la obligación de servicio al país y asegurar que la inversión pública beneficie a más peruanos. Asimismo, precisó que este fue sometido a consulta pública y recibió más de 15,000 aportes ciudadanos.

Esta nueva disposición precisa, entre otros lineamientos, que los becarios podrán desaprobar como máximo un curso durante toda su carrera universitaria o técnica, para reforzar la excelencia académica, la disciplina y la meritocracia.

El reglamento también incorpora criterios que relacionan las carreras financiadas con las necesidades productivas de cada región.

“Antes no teníamos un puntaje mínimo para acceder; ahora vamos a tener un puntaje mínimo para, nuevamente, buscar el talento y la excelencia académica a nivel nacional” señaló Gonzales en RPP.

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Cabe precisar que en abril se anunció que este año no habría convocatoria para estudiar en el extranjero. Tras un proceso de reingeniería, Pronabec buscará ampliar las oportunidades de posgrado en universidades peruanas.

Para el próximo año se prevén 100 becas en el extranjero, frente a las 150 actuales. También se evalúa financiar más de 100 becas de posgrado en instituciones nacionales con recursos equivalentes.

Pronabec anunció 20,000 becas para 2027 en sus distintas modalidades. Beca 18 contempla 6,000, con al menos la mitad destinada a instituciones públicas. Las inscripciones cierran el viernes 16 de octubre a las 11:59 p. m.

Se prevé aumentar de 300 a 3,000 las becas de una modalidad de formación técnica y técnico-productiva, para facilitar estudios más cortos, empleo formal y emprendimientos.

Según la entidad, estos cambios tienen como objetivo que las becas respondan al talento estudiantil, las demandas del mercado laboral y las necesidades regionales.

Por otro lado, la nueva convocatoria de Beca 18 incorpora un puntaje mínimo para reforzar la excelencia académica. La asignación de becas deberá ajustarse al presupuesto disponible para ampliar las oportunidades de manera sostenible.