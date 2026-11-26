También detalló dónde ve oportunidades para el holding de cara al 2027 y 2028, qué papel espera que tenga SIP y en qué condiciones evaluaría entrar al negocio previsional.

¿Qué tan confiado está en la economía peruana?

El Perú vive un buen momento económico. La estabilidad macroeconómica, el crecimiento, la inversión privada y los indicadores de confianza nos permiten ser optimistas. En el corto plazo hay incertidumbre por El Niño y tenemos que ver cómo ayudamos a las personas a superar este momento. A mediano y largo plazo, vemos potencial en minería, infraestructura y energía. Si hacemos las cosas bien y tenemos la estabilidad política que hemos extrañado en los últimos años, podemos tener resultados satisfactorios.

Negocios que forman parte de IFS: Interbank, Interseguros, Intéligo SAB e Izipay.

¿Qué le falta al Perú para crecer por encima del 5%?

Creo que es bastante factible. Sin El Niño, para el 2027 habríamos estado hablando de un crecimiento de entre 4% y 4,5%, y lo mismo para el 2026. Lo más importante es ejecutar los proyectos que llevan mucho tiempo trabados en minería, energía, transporte e infraestructura. Eso va a mover la economía, generar empleo y ayudar a reducir las brechas, sobre todo en las regiones.

¿Qué decisiones ayudarían a destrabar esos proyectos?

Hay que definir bien los proyectos para que los inversionistas puedan identificar las oportunidades. También hay que asegurar estabilidad. Tener un gobierno por cinco años va a ser positivo, porque hace tiempo que no lo teníamos. Y hay que simplificar los trámites para que los proyectos avancen más rápido. A mediano plazo, toca combatir la informalidad, fortalecer la seguridad y hacer reformas laborales que permitan incorporar a más peruanos a la economía formal.

¿Dónde ve oportunidades para el sistema financiero?

Tenemos un sistema sólido, bien capitalizado y bien provisionado, listo para apoyar a los peruanos frente a El Niño y acompañar el crecimiento. Hay oportunidades para financiar grandes proyectos de energía, infraestructura, agro, minería y transporte. La digitalización también nos permite llegar a lugares donde antes no llegábamos. Hoy, nueve de cada diez de nuestros clientes usan exclusivamente nuestros canales digitales. Eso facilita que puedan ahorrar y acceder al crédito.

¿Qué otros negocios están ganando dinamismo?

Los seguros están creciendo con fuerza, especialmente en provincias. Vemos más oportunidades de inversión a través de Inteligo y mucha actividad en pagos a través de Izipay.

¿Qué falta en el mercado de capitales?

La labor de la comisión presidencial será muy importante. La tarea pendiente es que más emisores recurran al mercado para financiarse y que los peruanos tengan más opciones para invertir en instrumentos de deuda o en acciones locales. Hay una reforma importante por hacer. Un mejor mercado de capitales ayudaría al crecimiento del sistema financiero y del país.

¿Cuáles son las apuestas de IFS para el 2027 y 2028?

La primera es estar cerca de las personas y las empresas para ayudarlas a superar el impacto de El Niño. Nuestro compromiso es seguir financiando el crecimiento del Perú. Vemos oportunidades en infraestructura, energía, hipotecas y consumo.

¿SIP puede reemplazar a Plin?

SIP es un activo estratégico para el Grupo Intercorp. Permite a los usuarios recibir efectivo de inmediato como recompensa por sus compras. La respuesta de los clientes ha sido muy buena y esperamos que SIP gane importancia para IFS y para los usuarios.

Luis Felipe Castellanos, CEO de IFS

¿Entrarían al negocio previsional?

Hay una reforma pendiente. Como parte del sistema financiero, siempre estamos mirando oportunidades. Si se presenta en el momento adecuado y con la estructura adecuada, la evaluaremos. Podría hacerlo Interseguro o el banco, pero todavía hay trabajo regulatorio por hacer para darle al sistema mayor transparencia y predictibilidad.