La presidenta de la República, Keiko Fujimori, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de plantear una cuestión de confianza si el Congreso no aprueba el proyecto de ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), una de las iniciativas que el Gobierno busca sacar adelante antes de finalizar el año.

Consultada al término de CADE 2026 sobre si recurriría a este mecanismo constitucional ante una eventual falta de aprobación de la propuesta, la mandataria prefirió no adelantar una decisión y apeló a la disposición del Parlamento.

“Esta norma ha sido presentada con carácter de urgencia. Para los abogados y los especialistas, saben que cuando una ley que presenta el Poder Ejecutivo se presenta con carácter de urgencia, tiene plazos. Y lamentablemente esos plazos ya vencieron”, reconoció.

Pese a ello, Fujimori dijo que prefiere mantener la expectativa sobre el avance de la iniciativa. “No me quiero poner de manera pesimista, así que voy a evitar contestar su pregunta. Quiero confiar en la buena actitud del Congreso de la República”, manifestó.

En esa línea, tomó como referencia la reciente aprobación del presupuesto público para 2027, que, según indicó, fue respaldada por el Legislativo diez días antes del plazo establecido.

“Así como ha aprobado el presupuesto 2027 diez días antes, todavía tenemos algunas semanas. Y yo creo que los peruanos estamos confiados en que la ley se apruebe, en comisión y en las dos cámaras. El Perú necesita de la ley MAPE”, sostuvo.

El pedido de Fujimori al Congreso

Durante su participación en CADE 2026, la jefa de Estado ya había pedido al Parlamento dar prioridad al proyecto de formalización de la pequeña minería y minería artesanal.

En su intervención, recordó que el Congreso había aprobado el presupuesto público con anticipación y felicitó a los legisladores y ministros que participaron en las negociaciones para alcanzar ese acuerdo.

“Pero ahora les pido esa misma disposición para debatir y aprobar la ley de la pequeña minería y minería artesanal. La ley MAPE”, expresó.

La mandataria también cuestionó los resultados del proceso de formalización minera y recordó que, en los últimos 14 años, se prorrogó cinco veces el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), sin que se consiguieran avances significativos.

“Se avanzó casi nada, la formalización sigue pendiente”, señaló.

En ese contexto, Fujimori insistió en la necesidad de tomar decisiones políticas para enfrentar esta problemática. “Mi mensaje a todo el Perú es tiempo de avanzar, es tiempo de formalizar, es tiempo de cambiar, es tiempo de tomar decisiones políticas, por muy difíciles que estas sean”, agregó.

Alza de alimentos y medidas del Gobierno

En otro momento, la presidenta se refirió al incremento de algunos productos de la canasta básica y su impacto en la economía de los hogares peruanos. Al respecto, vinculó el encarecimiento de los alimentos con el aumento de los combustibles, en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente.

“Sin duda el alza de algunos alimentos se debe al alza de los combustibles, a la guerra en el Medio Oriente”, indicó.

La presidenta Keiko Fujimori señaló que el Gobierno continuará evaluando medidas de apoyo a las familias vulnerables frente al incremento de los precios de los alimentos y combustibles. Foto: Presidencia.

Fujimori señaló que el Gobierno, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, ha dispuesto medidas excepcionales para respaldar al sistema de transportes y que se mantiene una evaluación de la situación para determinar si es necesario ampliar el apoyo.

“Estamos en constante evaluación y si es que hay que hacer una ampliación se utilizarán todos los recursos para poder apoyar sobre todo a las familias más vulnerables. No vamos a escatimar los recursos en entregar bonos a las familias que más lo necesitan”, afirmó.

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Finalmente, la mandataria expresó su e x pectativa de que los líderes internacionales alcancen acuerdos que permitan reducir los precios de los combustibles y, posteriormente, aliviar la presión sobre los precios en distintos países.

Mientras tanto, aseguró que el Ejecutivo continuará adoptando medidas para mitigar el impacto económico en los hogares.