La presidenta, Keiko Fujimori, suscribió el decreto supremo que aprueba los nuevos lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en los colegios públicos y privados del país.

Entre las principales disposiciones figura el retorno de la nota de conducta en escala vigesimal, la clasificación de faltas leves y graves y la prohibición del uso de celulares en las aulas.

Durante la firma de la norma, realizada en la Institución Educativa Emblemática Alfonso Ugarte, en San Isidro, la mandataria sostuvo que las nuevas disposiciones buscan recuperar el orden en las instituciones educativas y fortalecer el respeto hacia los docentes.

“Para nosotros que el orden regrese a las aulas es fundamental”, señaló la mandataria.

Fujimori recordó que en octubre anunció la presentación de los nuevos lineamientos y la prepublicación de su reglamento.

Según indicó, durante ese proceso se recibieron más de 6,000 recomendaciones antes de concretar la aprobación del decreto supremo.

La jefa de Estado también destacó que las nuevas disposiciones contemplan una evaluación específica de la conducta de los escolares, mediante una escala de 0 a 20 puntos.

La nota mínima aprobatoria será 11 y estará acompañada de un comentario del docente para explicar el desempeño del estudiante.

“Nuevamente las notas estarán calificadas de 0 a 20, pero serán acompañadas con un comentario del profesor. Creo que de esta manera todos vamos a entender mejor qué nota nos sacamos”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Educación, José Antonio Chang, dijo que con la suscripción del decreto supremo “se celebra el retorno de la disciplina en los colegios del país”.

Afirmó que “este orden tiene que llegar a las escuelas” y consideró que ello constituye “la base fundamental para el orden social”.

También señaló que, durante los últimos años, bajo la denominación de convivencia democrática, “se confundieron los principios de disciplina y orden”.

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¿CÓMO SE CALIFICARÁ LA CONDUCTA?

El nuevo sistema incorporará una calificación de conducta independiente de las notas obtenidas en cursos como Matemática, Comunicación o Ciencia y Tecnología.

Así, los estudiantes que obtengan menos de 11 puntos tendrán una nota desaprobatoria en este aspecto.

Sin embargo, los lineamientos anunciados todavía no detallan cómo se distribuirán los puntajes según cada comportamiento ni cuáles serán los criterios específicos para determinar la calificación final.

¿QUÉ CAMBIOS PLANTEAN LOS NUEVOS LINEAMIENTOS?

Además del retorno de la nota vigesimal de conducta, las disposiciones establecen la identificación de faltas leves y graves, así como la prohibición del uso de celulares durante las clases.

La propuesta del Ministerio de Educación apunta a establecer reglas para la convivencia dentro de los colegios y reforzar el respeto entre estudiantes, profesores y los demás integrantes de la comunidad educativa.

LA VIOLENCIA Y EL ACOSO

Los nuevos lineamientos también establecen una clasificación de las infracciones que afectan la convivencia escolar, diferenciándolas entre faltas graves y muy graves.

Dentro de las faltas graves se encuentran las agresiones físicas que no provoquen lesiones, los ataques psicológicos, las amenazas, las humillaciones y la difusión de información personal sin autorización.

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También se incluye la reincidencia en faltas leves y el uso de celulares u otros dispositivos tecnológicos para actividades ajenas a las clases sin permiso.

La lista comprende, además, las tardanzas injustificadas reiteradas, la tenencia o consumo de sustancias prohibidas y la participación o promoción de retos, apuestas y otras actividades que puedan poner en peligro la integridad de los estudiantes.

En tanto, entre las faltas muy graves figuran el bullying y el ciberbullying que comprometan la integridad de los escolares, la violencia y el acoso sexual, los actos de discriminación, las amenazas, la extorsión y el cobro ilegal de cupos. También se consideran en esta categoría la promoción y comercialización de drogas.

Los lineamientos, oficializados precisan las responsabilidades de directores, docentes y familias, clasifican las faltas en leves, graves y muy graves, y establecen sanciones que van desde una amonestación verbal hasta la separación definitiva (expulsión) del estudiante de la institución educativa .

La normativa considera la suspensión temporal, la matrícula condicional y la separación definitiva o expulsión, esta última ante tres suspensiones durante el año, una falta muy grave que lo amerite o conductas reiteradas que hagan inviable la permanencia del estudiante en el colegio .

REGLAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL

Los lineamientos también incorporan disposiciones sobre la apariencia e higiene de los escolares. Tanto en colegios públicos como privados, los estudiantes deberán mantener adecuados hábitos de aseo.

Además de utilizar correctamente el uniforme o la vestimenta establecida por cada institución y cumplir las condiciones de presentación vinculadas con la seguridad y disciplina escolar.

En el caso de los colegios públicos, las reglas incluyen restricciones al uso de maquillaje y accesorios como aretes, piercings, anillos, cadenas y pulseras. También contemplan la prohibición de tatuajes, faldas por encima de la rodilla y cabello teñido.

Asimismo, se establece que las estudiantes deberán llevar el cabello ordenado, mientras que los varones deberán asistir con el cabello recortado y afeitados.