La presidenta, Keiko Fujimori, y su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, encabezaron la suscripción de una serie de acuerdos bilaterales durante el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional, realizado en Palacio de Gobierno.

Uno de los principales instrumentos fue el convenio interinstitucional entre la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) del Perú y la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia, representadas por sus presidentes, Felipe James Callao y Gonzalo Morales, respectivamente.

El acuerdo busca impulsar el desarrollo industrial, comercial y tecnológico de ambos países mediante la promoción de proyectos de inversión, la realización de ferias, ruedas de negocios y misiones empresariales, así como el intercambio de conocimientos y buenas prácticas industriales.

ACUERDO PORTUARIO PARA IMPULSAR COMERCIO EXTERIOR

Otro de los compromisos suscritos fue el Convenio de Gestión Comercial entre la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) y la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B).

El instrumento apunta a fortalecer la integración económica y logística entre ambos países. En particular, permitirá ampliar las facilidades para que Bolivia proyecte su comercio exterior hacia los mercados del Asia-Pacífico.

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Como parte de los acuerdos alcanzados, los cancilleres de ambos países suscribieron el Plan de Acción Ejecutivo de Lima.

La jornada concluyó con la firma de la Declaración Presidencial de Lima por parte de ambos mandatarios. El documento recoge los principales compromisos y lineamientos para profundizar la relación bilateral, además de promover el desarrollo y la integración entre Perú y Bolivia.