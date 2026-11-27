Más productos peruanos llegan a nuevos destinos internacionales. En lo que va del 2026, la institución concretó 40 nuevos accesos comerciales para productos agrícolas y pecuarios, contribuyendo a ampliar las oportunidades de exportación y fortalecer la competitividad del sector agrario.

Actualmente, Perú cuenta con 553 accesos comerciales para productos agropecuarios, que permiten su ingreso al 74% de los países del mundo, entre ellos importantes destinos como Estados Unidos, China y la Unión Europea.

Productos agropecuarios. Foto Midagri

Solo en 2026, a noviembre, se concretaron 40 nuevos accesos: 16 correspondientes a productos agrícolas y 24 a productos pecuarios, ampliando las posibilidades de comercialización de la oferta nacional.

La apertura y el mantenimiento de mercados internacionales constituyen uno de los principales resultados de la labor del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) .

Entre los principales avances destacan el acceso del limón real a Nueva Zelanda, banana, limón real y castaña a Argentina; cebolla, papa y granada a Panamá; pitahaya a Bolivia; arándanos a Egipto y bulbos de amarilis a Estados Unidos.

Productos agropecuarios. Foto Midagri

En el ámbito pecuario, el acceso de miel de abeja a Paraguay; productos cárnicos de aves y porcinos a Singapur; huevos fértiles de gallina y pava, así como pollos y pavos reproductores de un día a Ecuador; alimentos para mascotas a Guatemala y Argentina; y semen y embriones equinos congelados a Argentina.

Pequeños productores

En el Perú, este sector representa más del 97% de las unidades agropecuarias y aporta cerca del 80% de los alimentos que consume la población.

En ese contexto, el acompañamiento técnico, la vigilancia sanitaria y el fortalecimiento de capacidades de los productores son fundamentales para mejorar las condiciones de producción y facilitar el cumplimiento de los requisitos exigidos por los mercados.

Actualmente, más de 14 productos provenientes de la pequeña agricultura tienen potencial exportador, entre ellos café, cacao, palta, mango, banano, granada, cítricos, maracuyá, papa, chirimoya, rocoto, granadilla, quinua y kion.

A través de sus intervenciones en campo, el Senasa orienta a los productores en el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios y zoosanitarios establecidos por los países importadores, contribuyendo a que más regiones y organizaciones agrarias se incorporen a la dinámica agroexportadora.

Senasa realiza vigilancia fitosanitaria en más de 1.6 millones de hectáreas, desarrolla acciones de protección sanitaria para más de 5 millones de animales al año y capacita a más de 85 mil productores en Buenas Prácticas Agrícolas.

“Estas intervenciones permiten detectar oportunamente riesgos sanitarios, fortalecer la prevención y brindar soporte técnico a las actividades agrícolas y pecuarias en todo el territorio nacional”, dijo Senasa.