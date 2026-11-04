Las frutas y hortalizas peruanas siguen dominando más mercados internacionales. En los primeros ocho meses del año (enero-agosto), las exportaciones de frutas y hortalizas sumaron US$ 4,799 millones (63.5% de las agroexportaciones no tradicionales), cifra que significó un aumento de 15.1% respecto al mismo periodo del 2025.

Así lo informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) que destacó que los principales productos del ranking agroexportador en el periodo analizado fueron: paltas uvas frescas, arándanos frescos, mangos frescos y otras frutas.

Esos productos, relievó el sector, siguen conquistando los principales destinos del mundo, tomando en cuenta que las exportaciones agrícolas peruanas llegan a más a 130 mercados.

Al final del año 2025, solo las exportaciones de frutas y hortalizas sumaron ventas por más de US$ 8,104 millones, recordó.

Primeros en el mundo

Indicó que el Perú se mantiene como primero productor y exportador mundial de arándanos, uvas frescas y quinua, así como el segundo productor y exportador mundial de paltas y proveedor importante de espárragos. También se constituye un importante productor mundial de carmín de cochinilla, café, cacao y ajíes.

agroexportaciones a agosto del 2026. Fuente: Midagri

Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Chile, Inglaterra, México, China, Colombia, Ecuador, Canadá. Este grupo de países concentraron el 78.9% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.

Asimismo, a nivel regional, las exportaciones agrarias al mes de agosto de este año mostraron un desempeño favorable en 13 de los 24 departamentos del país. Los departamentos de la costa mostraron un mayor dinamismo, con un incremento de 6.3%.





Senasa acelera la suscripción de nuevos protocolos fitosanitarios con diversos países (Foto: Andina)

Nuevos protocolos fitosanitarios

Por ejemplo, en costa, las regiones que presentaron mayor incremento en sus exportaciones fueron, Tumbes (+270.4%) con productos como arroz blanqueado, premezclas para la alimentación de los animales, cocos secos; Arequipa (+15.0%) con artículos con las uvas frescas, paltas, las demás frutas frescos, así como La Libertad (+14.7%) con los arándanos rojos frescos, paltas, espárragos, frescos o refrigerados, entre otros.

Del mismo modo, el Midagri indicó que, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) acelera la suscripción de nuevos protocolos fitosanitarios con diversos países para lograr el acceso de frutas, hortalizas y otros productos agrícolas, que permitirán impulsar las actividades de los pequeños productores.

A fines de este año, se estima que las exportaciones agrarias llegarían a los US$ 15 mil millones, lo que redundará en mayores ingresos, el incremento del empleo productivo en el campo, un mayor flujo de divisas, pero especialmente, consolidará la presencia del Perú en los principales mercados del mundo.