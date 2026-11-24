El peso de la minería en el Perú suele medirse por su aporte al Producto Bruto Interno (PBI), pero también se refleja en el empleo en el Perú: hoy, el sector demanda una creciente oferta de puestos de trabajo y perfiles altamente especializados.

En una reciente presentación de Cappes, en Perumin Jóvenes, algunos datos revelan esta dinámica. Vale decir que la información se concentra en los empleados con estudios superiores universitarios.

En primer lugar, con información de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2016-2026, los trabajadores de minería con estudios universitarios alcanzan ingresos por S/ 8,464 millones en Moquegua, región que lidera la lista. En el top la acompaña Tacna, con S/ 8,027.

Ingreso promedio del sector minero. Fuente: CAPPES

Sin embargo, con información de Bumeran (2025-2026), una sorpresa en el análisis es que mientras Moquegua paga más, Pasco publica más avisos mineros. La situación entre ambas regiones es claramente dispar.

“Que una región pague más no implica que todas las condiciones sean mejores que en las otras regiones. Por ejemplo, Pasco publica más avisos mineros, en proporción, que en Moquegua. En Pasco, 4 de cada 10 avisos para [trabajadores con estudios] universitarios de la región están relacionados a temas de minería. En cambio, en Moquegua, solo el 15% de los avisos”, resaltó Luis Arias, coordinador de estudios y análisis cuantitativo de Cappes.

Agregó: “Por otro lado, la formalidad laboral de Moquegua [en el sector] es mucho mayor que la que se ve en Pasco. En la primera, arriba de 96%, en la segunda, es 77.3%. La formalidad es alta en las dos, aun así hay una distancia entre ambas”.

Carreras mineras llamadas

Sobre las carreras que persigue el sector minero se destacan dos: geología (S/ 6,656) e ingeniería mecánica (S/ 6,548), donde los trabajadores perciben ingresos mensuales por encima de los S/ 6,500.

Algo más abajo, siguen la ingeniería minera, metalúrgica y de petróleo; contabilidad y finanzas; ingeniería industrial; ingeniería civil; y administración de empresas.

“En todos los sectores hay carreras trasversales como contabilidad, administración, que también forman parte de la masa laboral de esos sectores y no necesariamente están conformados por las carreras especializadas como podría ser ingeniería minera, en este caso”, explicó Arias.

Con esto en mente, detalló que a esta actividad se podría ingresar por “tres puertas”: operación, gestión socioambiental y soporte.

En los últimos dos años, detectó, se han registrado 2,732 avisos para operación, enfocados en ingeniería minera, geología, mecánica, eléctrica, química, industrial, entre otros. Es más, los puestos frecuentes son ingeniero de seguridad, ingeniero de planeamiento y jefe de guardia de mina.

Pero, gestión socioambiental y soporte no se quedan atrás, con 453 y 1,119 avisos, respectivamente.

En otro momento, Arias señaló que el empleo es más formal en cada rubro minero. Por ejemplo, si solo de analiza ingeniería mecánica, los empleos formales llegan al 73.6%; si esta carrera está dentro del sector minero, el porcentaje se eleva a 92.4%. “En general, en todas las carreras [evaluadas], trabajar en el sector minero da una mayor probabilidad de formalidad”, señaló el experto.

Competencias. “La responsabilidad es la competencia que aparece más en las convocatorias laborales relacionadas al sector de minería. Aparece en el 71% de las convocatorias analizadas. La otra que tiene peso es liderazgo y análisis de datos”, recordó Arias.

El Estado y la minería: puestos de trabajo

No solo el sector privado, a través de las mineras, las empresas asociadas o proveedores generan empleos en este campo. En el caso del Estado, también se contrata estos y otros perfiles para supervisar la actividad.

En 2025-2026, según analizó Ceppes, se han registrado 729 avisos de empleo para trabajadores con carreras universitarias en entidades como Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Ministerio de Energía y Minas (Minem), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) e Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

“Son puestos asociados a especialista ambiental, especialista legal y gestión social”, detalló Arias. De hecho, las carreras para estos puestos están vinculadas al derecho, administración de empresas, ecología y medioambiente, economía, química, biología y ciencias de la comunicación.