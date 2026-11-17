Con la provincia de Pataz (La Libertad) aún bajo estado de emergencia por el accionar de la minería ilegal, Compañía Minera Poderosa —una de las principales productoras de oro del Perú— mantuvo su ritmo de inversión durante el tercer trimestre de 2026. Sin embargo, la menor ley del mineral extraído en sus unidades Marañón y Santa María golpeó su producción y sus márgenes, pese al alto precio del metal.

De julio a setiembre, la compañía destinó US$ 41 millones a exploración y preparación de mina, US$ 17.4 millones a infraestructura y US$ 2.7 millones a maquinaria y equipo, sumando así más de US$ 61 millones, según el análisis de la gerencia que acompaña a sus estados financieros al cierre de setiembre.

En el acumulado a setiembre, la inversión en exploración y preparación de mina llega a US$ 123.3 millones, frente a US$ 110.8 millones en 2025. La compañía explicó que estas inversiones apuntan a asegurar la continuidad de sus operaciones extractivas.

Al cierre de setiembre, sus recursos minerales sumaban 2.2 millones de toneladas por la mayor perforación diamantina y los mayores metros de avance en Marañón y Santa María. La ley de oro de esos recursos, en tanto, retrocedió 0.38%.

Entre julio y setiembre, Poderosa registró una utilidad neta de US$ 40.2 millones, por debajo de los US$ 54.2 millones del mismo periodo de 2025, una caída cercana a 26%.

¿Por qué cayó la utilidad de Minera Poderosa?

Entre julio y setiembre, Poderosa registró una utilidad neta de US$ 40.2 millones, por debajo de los US$ 54.2 millones del mismo periodo de 2025, una caída cercana a 26%. La compañía lo atribuyó principalmente a una menor productividad vinculada a la disminución de la ley de oro.

Si bien el volumen de mineral procesado se mantuvo casi estable (186,769 toneladas tratadas, 0.82% menos), la producción de oro bajó 10.85%, a 61,921 onzas, y la venta de onzas cayó 18%, de 72,849 a 59,932 onzas. Eso elevó el costo por onza y redujo el margen bruto, según explicó la empresa.

Aun así, el precio del metal sostuvo los ingresos: las ventas de oro sumaron US$ 255.9 millones en el trimestre, 1.4% más que un año antes. En el acumulado a setiembre, los ingresos por oro llegan a US$ 843.3 millones, frente a US$ 669 millones en 2025, con 185,666 onzas vendidas (208,299 onzas un año antes).

Del lado de los costos, el costo de producción del trimestre subió 29%, a US$ 152.8 millones, por mayores servicios de labor asignada, el alza del precio del petróleo, más avances en labores mineras y un mayor consumo de reactivos en planta.

En tanto, la compañía cerró el trimestre con un financiamiento bancario de US$ 52 millones en tres pagarés de corto plazo: uno de US$ 14 millones con Scotiabank, que vence el 19 de noviembre, y dos con el BCP por US$ 20 millones y US$ 18 millones, con vencimientos en mayo y julio de 2027. Además, canceló un préstamo a mediano plazo de US$ 8 millones con el BBVA, con lo que su ratio de endeudamiento bajó de 36% a 28%.

Más sobre Minera Poderosa