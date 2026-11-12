Silver Mountain Resources avanza en la reactivación de la mina de plata Reliquias, ubicada en Huancavelica.
Silver Mountain Resources avanza en la reactivación de la mina de plata Reliquias, ubicada en Huancavelica.
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Redacción Gestión
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realizó su primer envío de concentrados de zinc y a granel desde la , ubicada en Huancavelica, operación que representa un valor de venta provisional estimado de US$2.7 millones. Con este despacho, la compañía canadiense inicia la generación de ingresos desde esta unidad minera, de la que posee el 100%.

La producción en se reanudó en septiembre de 2026 y la empresa continúa con el proceso de puesta en marcha de sus operaciones para avanzar hacia la producción comercial. Su siguiente objetivo es alcanzar una capacidad de procesamiento de 800 toneladas por día (tpd) durante el segundo semestre de 2027.

¿Cuál es la meta de producción de Reliquias?

Para alcanzar ese nivel, Silver Mountain prevé incrementar progresivamente el procesamiento y pasar del material previamente almacenado al mineral recién extraído. También tiene entre sus prioridades impulsar el desarrollo de la .

Álvaro Espinoza, director ejecutivo de Silver Mountain, señaló que el primer envío representa un avance en la reactivación de la operación y acerca a la compañía a la producción comercial.

Asimismo, mencionó las oportunidades de exploración en el distrito minero de Castrovirreyna, entre ellas Caudalosa, como parte de sus planes para ampliar su base de recursos minerales.

La minera canadiense apunta a ampliar sus operaciones en el distrito de Castrovirreyna mediante la exploración de nuevos recursos minerales.
La minera canadiense apunta a ampliar sus operaciones en el distrito de Castrovirreyna mediante la exploración de nuevos recursos minerales.

¿Qué aspectos debe considerar la compañía?

El valor de US$2.7 millones aún es provisional y está sujeto a los pesos finales, los resultados de los análisis, los precios de los metales, las deducciones contractuales y los ajustes de liquidación. Por tanto, los ingresos efectivamente reconocidos podrían diferir de esa estimación.

La compañía también precisó que la decisión de iniciar la producción en Reliquias no se basó en un estudio de prefactibilidad o factibilidad que demostrara la viabilidad económica y técnica de las reservas minerales. Por ello, la operación no cuenta con reservas minerales definidas y presenta mayores niveles de incertidumbre y riesgo económico y técnico.

Silver Mountain prevé presentar su próxima actualización operativa en enero de 2027.

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