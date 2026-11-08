Víctor Lazo, gerente general de la Asociación de Empresas Privadas Metal Mecánicas del Perú (Aepme), gremio que representa a empresas de estructuras metálicas, señaló que el sector mira con perspectiva positiva el 2027 tras un 2026 de transición.

Si bien recordó que el cambio de Gobierno traía expectativas positivas, reconoció que el efecto no fue tan rápido como se esperaba y que la mejora se observó recién tras la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Así, consideró que la perspectiva será mejor conforme avancen los proyectos del Ejecutivo para atenuar el impacto de El Niño.

“Sí se han movido más proyectos y más oportunidades a raíz justamente del fenómeno de El Niño y las reconstrucciones que se tienen que hacer en varias zonas”, comentó a Gestión.

Sin embargo, estimó que las nuevas perspectivas se materializarían con más fuerza a inicios de 2027, pues el presente año casi acabó. Así, remarcó que el 2026 no fue un año completo para medir el impacto del nuevo Gobierno, pues el cambio fue recién en julio.

En ese sentido, calificó al 2026 como un año de transición saliendo de un estancamiento marcado hasta el año pasado, para tener un crecimiento más significativo en 2027. Al cierre de presente ejercicio, no estimó un repunte significativo en noviembre y diciembre; y proyectó un avance de solo un dígito bajo. Para el próximo año, sí prevén un crecimiento de doble dígito.

La Asociación de Empresas Privadas Metal Mecánicas del Perú (Aepme) señaló que el sector mira con perspectiva positiva el 2027 tras un 2026 de transición. (Foto: GEC).

Puentes, minería y proyectos en Chile y Argentina

Sobre los segmentos que marcarían el repunte de la demanda en 2027, Lazo indicó que la mejora estaría en todo tipo de estructuras, principalmente, para la construcción de puentes por el fenómeno El Niño, pero también para proyectos mineros que vienen con auge importante. Así, destacó que la cartera de clientes es un mix: empresas privadas mineras y, para vías, puentes y túneles, gobiernos regionales que inician la gestión.

En tanto, también resaltó que algunas empresas desarrollan proyectos en países como Chile y Argentina —mercados más interesantes por cercanía, con Argentina creciendo tras la entrada de Milei—, además de Ecuador y Colombia, aunque Ecuador pasa por complicaciones por El Niño.

Por su parte, destinos lejanos como Europa o Asia no son comunes para el sector metalmecánico por la pérdida de competitividad en transporte y regulación, aunque en algún momento se hicieron proyectos en EE.UU. Recientemente, la Aepme refirió que las exportaciones ya representaban entre el 35% y 40% de las ventas.

Retorno de EE.UU. frente a modelo chino

Sobre la presencia extranjera en la cartera de clientes, Lazo afirmó que hay varios proyectos mineros moviéndose y que los precios elevados de metales mantienen el apetito de inversión foránea, ahora incluso de empresas de Estados Unidos interesadas en metales tradicionales y tierras raras.

“Desde hace un tiempo ha habido una presencia americana bastante fuerte a través de su embajador y con el ministro de Relaciones Exteriores que tenemos actualmente. Eso demuestra un cambio que esperábamos con muchas ansias, más empresas americanas que quisieran venir acá a implementar proyectos”, sostuvo.

En ese sentido, manifestó que el retorno de inversión estadounidense es clave frente al modelo asiático. En particular, remarcó que las empresas chinas mantienen un perfil hermético, pues cuando cotizan proyectos lo hacen afuera, traen productos, tecnología y mano de obra china, y un porcentaje menor se enfoca en la industria local.

“Ellos solitos se suministran a sí mismos, traen los productos de afuera y realmente muy poco se queda en el Perú. Entonces, eso también genera otro problema de divisas y de dinero que no se quedan en el país “, anotó.

Por el contrario, resaltó que las empresas europeas y estadounidenses son 100% más abiertas, contratan proveedores y personal peruano, dejan el dinero en familias peruanas y fomentan la economía, lo que representa una mayor expectativa para el gremio.

Para las empresas metalmecánicas, el retorno de inversión estadounidense a la minería es clave frente al modelo asiático. (Foto: Andina).

Tecnología avanza, pero intervención humana es clave

Sobre la irrupción de la tecnología en la producción metalmecánica, Lazo afirmó que el sector avanza con iniciativas de robótica en los procesos de fabricación. Si bien ese desarrollo implica la incorporación de herramientas como inteligencia artificial (IA), aclaró que esta todavía no es preponderante porque la intervención humana sigue fuerte.

Así, refirió que la robótica mejora la eficiencia, pero cada puente, campamento minero y estructuras para aeropuertos o centros comerciales implican diseños distintos difíciles de ejecutar por completo de manera automática.

Frente a ese panorama, advirtió sobre la escasez de mano de obra técnica especializada —soldadores, armadores y otros perfiles— porque el mercado no suministra esa oferta con la rapidez esperada. En ese sentido, manifestó que la Aepme implementa un proyecto de escuela técnica especializada para soldadura y armado para suministrar al gremio, y que por ahora la oferta se cubre con talento local, sin importación de mano de obra.

EL DATO

Capacidad. Respecto a capacidad de las plantas metalmecánicas, Lazo afirmó que la infraestructura actual es amplia y puede atender la demanda creciente. Por el momento, refirió que no hay planes de crecimiento de plantas ni nuevos actores. En la actualidad, los hubs productivos están en Lima y Arequipa, donde el sector nació para atender mineras del sur peruano, con una ventaja que no es geográfica, sino de capacidad de planta, años de experiencia y personal técnico calificado.