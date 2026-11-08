Para las empresas metalmecánicas, el 2026 sería un año de transición saliendo de un estancamiento marcado hasta el año pasado, para tener un crecimiento más significativo en 2027.
Para las empresas metalmecánicas, el 2026 sería un año de transición saliendo de un estancamiento marcado hasta el año pasado, para tener un crecimiento más significativo en 2027.
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Josimar Cóndor
Josimar Cóndor

El sector metalmecánico peruano, concentrado en Lima y Arequipa y dedicado principalmente a estructuras metálicas para minería y construcción, ha crecido a ritmo mínimo en los últimos años. Sin embargo, el panorama empieza a cambiar. El Gobierno destinó más de S/4,200 millones para preparación ante fenómeno de El Niño y el crédito suplementario de S/8,228 millones incluyó S/1,038 millones para proyectos de transporte. En tanto, inversores de Estados Unidos (EE.UU.) vuelven a poner la mira en Perú, despertando nuevas expectativas en las empresas metalmecánicas.

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