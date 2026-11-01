Ememsa fabrica válvulas para cilindros de GLP, estructuras y piezas de bronce, latón y acero en la planta de Lurín (Foto: GEC).
Ememsa fabrica válvulas para cilindros de GLP, estructuras y piezas de bronce, latón y acero en la planta de Lurín (Foto: GEC).
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Josimar Cóndor
Josimar Cóndor

La inversión minera en Perú crecería 16.8% en 2026 manteniendo un crecimiento de doble dígito y acumula US$4,813 millones a agosto, con alza de 42.7% interanual, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem); mientras el mercado del gas licuado de petróleo (GLP) aún muestra un espacio de crecimiento. En ese contexto de dinamismo industrial, la metalmecánica Ememsa busca capitalizar oportunidades en el mercado local diversificando sus sectores objetivo con el salto a los servicios al rubro aeroespacial y la exploración de territorios más allá de América desde su complejo industrial en Lurín.

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