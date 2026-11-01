Manuel Ponce, gerente de Negocios de Ememsa, señaló que la compañía fabrica válvulas para cilindros de GLP, estructuras y piezas de bronce, latón y acero en la planta de Lurín. La producción va dirigida a la minería, gas, construcción, energía y electricidad.

Sin embargo, la empresa busca despegar también en un rubro distinto y poco trabajado en Perú. Así, comentó que el próximo año se certificará con la norma AS 9001, estándar que les permitirá atender clientes de la industria aeroespacial.

“Al momento en el Perú entiendo que solo hay una empresa con esa certificación. Nosotros podríamos estar siendo la segunda, para poder atender temas de mantenimiento a helicópteros, mantenimiento a la industria aeroespacial”, declaró a Gestión.

Ememsa busca atender a clientes de la industria aeroespacial con nueva certificación. (Foto: Ememsa).

Con la certificación, explicó que la compañía ingresa a una base de datos mundial de proveedores certificados que consultan fabricantes de aviones y helicópteros para abastecerse de piezas metalmecánicas especializadas, lo que abre un abanico de oportunidades a nivel mundial.

En Perú, refirió que las compras de helicópteros y equipo de defensa implica también un compromiso de proveedores que le venden al Estado de que parte de los mantenimientos se hagan localmente para desarrollar industria, con intercambio tecnológico que requiere empresas peruanas certificadas.

“Se nos abre un abanico de oportunidades a nivel mundial para poder ofrecer nuestros productos bajo esta certificación para el sector aeroespacial”, remarcó.

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Mercados internacionales y exploración de Europa

Consultado por el alcance internacional de Ememsa, Ponce afirmó que tienen presencia en Colombia, México, EE.UU. y Ecuador, y están muy enfocados en crecer en los primeros tres países. Por el crecimiento industrial de EE.UU. que impulsa a México, destacó la relevancia del mercado azteca.

Asimismo, en México y EE.UU., consideró que las mayores oportunidades están en los sectores de energía, climatización y sector automotriz; y en la región andina, Colombia -al igual que Perú- ofrece oportunidad en el sector industrial.

Como parte de la prospección, el ejecutivo recordó que en los últimos dos meses participaron en ferias en Frankfurt (Alemania), Chicago (EE.UU.) y Bogotá (Colombia). En esos encuentros, vieron el impacto de la caída automotriz europea, la actividad industrial activa con oportunidades para exportar a EE.UU., y el dinamismo colombiano.

Metalmecánica Ememsa tiene presencia en Colombia, México, EE.UU. y Ecuador. (Foto: Ememsa).

En Europa, mencionó que la participación en Frankfurt fue un primer acercamiento para ver oportunidades en metalmecánica. Si bien reconoció que el mercado europeo automotriz sufre un golpe por costo de energía que reduce competitividad, subrayó que sigue siendo una plaza muy grande.

“Allá compiten los turcos de manera muy agresiva, chinos e indios. La participación en Frankfurt con stand propio fue un medidor de temperatura interesante”, anotó, tras indicar que el próximo año buscarán otra feria en Europa para delinear las mejores vías de entrada a ese mercado, aunque el mayor crecimiento estará en Colombia, México y EE.UU.

Ememsa amplía planta de Lurín e invierte en almacenamiento

En los últimos tres años, Ponce refirió que Ememsa incrementó su capacidad productiva en más de 30% en la planta de Lurín con la compra de más tornos tipo suizos, incluso tornos de cinco ejes —muy complejos y poco empleados en Perú—. Así, en la actualidad, tienen más de 50 tornos y más de 150 máquinas en total en el complejo industrial.

Durante ciertas temporadas, la planta opera con picos de 70% a 75% de ocupación, con margen para crecer activando más turnos. De esa manera, consideró que la capacidad ocupada es saludable y que tienen un panorama para cuatro a cinco años más sin mayores transformaciones si se mantiene la estabilidad y las decisiones de inversión minera.

En ese sentido, las inversiones actuales y más próximas se orientarán a mantenimientos y también a ampliar almacenes propios en Lurín para productos diversos y para marcas representadas del exterior. Y es que, además de fabricar válvulas, recordó que complementan el portafolio con importación y representación de reguladores de GLP, tuberías para construcción y otras líneas para construcción, lo que requiere inversión en stock y almacenes.

Para el próximo año, planean sumar nuevas representaciones.

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Perspectivas por El Niño

A partir de la mayor capacidad de planta y la demanda de válvulas y estructuras metálicas, Ponce manifestó que proyectan crecer entre 5% y 7% este 2026, impulsado por minería, construcción y el sector de GLP.

Sobre el impacto del fenómeno El Niño, el ejecutivo reconoció que este evento podría generar desastres que afecten a la población, pero también muchos proyectos de infraestructura para prevención y reconstrucción, abriendo así oportunidades para estructuras y trabajos metalmecánicos distintos a válvulas.

En tanto, en el negocio de válvulas de GLP, señaló que, si bien el gas natural llega a Lima, Trujillo, Ica, Arequipa y pronto al centro, y reemplazaría progresivamente a los cilindros de GLP, el mercado peruano de GLP sigue creciendo porque muchas familias en zonas alejadas usan leña, carbón o kerosene, y buscan un combustible menos contaminante.

Sin embargo, esa transición avanza más rápido que la red de gas natural -que requiere instalar redes en ciudades alejadas- y las familias terminan optando por el GLP, generando potencial para este negocio.