Minam afirma que se ha expulsado al 95% de mineros ilegales de áreas protegidas. Foto: Andina
Minam afirma que se ha expulsado al 95% de mineros ilegales de áreas protegidas. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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s, mediante acciones conjuntas en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ejército y el Ministerio Público, en la zona de La Pampa, región Madre de Dios.

. Además, aseguró que las intervenciones continuarán hasta erradicar la minería ilegal.

“Vamos a continuar haciéndolo. Este es un esfuerzo conjunto, de inteligencia, de soporte policial, militar, la acción legal de la fiscalía, porque sin ellos no podríamos actuar definitivamente”, indicó el ministro.

si no se garantiza la presencia permanente del Estado en las zonas recuperadas.

Según indicó el funcionario, la rentabilidad de esta actividad permite a los infractores reemplazar rápidamente los motores y las dragas destruidos en las operaciones.

“Esperemos que a partir del próximo año el trabajo sea más abundante, más firme y logremos por lo menos reducir significativamente esta plaga de la minería ilegal”, indicó.

con participación de entidades ambientales, fiscales, policiales y militares.

Cabe recordar que La Pampa es uno de los principales focos de minería ilegal en la Amazonía peruana, actividad que perjudica los bosques y los cuerpos de agua, así como el registro de diferentes delitos.

El ministro Vladimiro Huaroc informó que se recuperaron siete áreas naturales protegidas. La Fiscalía advirtió que se requiere presencia permanente del Estado para evitar el retorno de mineros ilegales. (Foto: Andina)
El ministro Vladimiro Huaroc informó que se recuperaron siete áreas naturales protegidas. La Fiscalía advirtió que se requiere presencia permanente del Estado para evitar el retorno de mineros ilegales. (Foto: Andina)

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