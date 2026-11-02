El ministro del Ambiente (Minam), Vladimiro Huaroc, informó que el Gobierno expulsó al 95% de los mineros ilegales de zonas de amortiguamiento y áreas naturales protegidas intervenidas, mediante acciones conjuntas en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ejército y el Ministerio Público, en la zona de La Pampa, región Madre de Dios.

Huaroc afirmó que se recuperaron 7 áreas naturales protegidas, invadidas al inicio de su gestión. Además, aseguró que las intervenciones continuarán hasta erradicar la minería ilegal.

“Vamos a continuar haciéndolo. Este es un esfuerzo conjunto, de inteligencia, de soporte policial, militar, la acción legal de la fiscalía, porque sin ellos no podríamos actuar definitivamente”, indicó el ministro.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló que los operativos son insuficientes si no se garantiza la presencia permanente del Estado en las zonas recuperadas.

Según indicó el funcionario, la rentabilidad de esta actividad permite a los infractores reemplazar rápidamente los motores y las dragas destruidos en las operaciones.

“Esperemos que a partir del próximo año el trabajo sea más abundante, más firme y logremos por lo menos reducir significativamente esta plaga de la minería ilegal”, indicó.

Según el sector, estos avances forman parte de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Minería Ilegal en Áreas Naturales Protegidas, con participación de entidades ambientales, fiscales, policiales y militares.

Cabe recordar que La Pampa es uno de los principales focos de minería ilegal en la Amazonía peruana, actividad que perjudica los bosques y los cuerpos de agua, así como el registro de diferentes delitos.