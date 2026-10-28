“Hay que considerar que ningún país llega a un cumplimiento total porque hay incumplimientos tributarios conscientes, por mora, por fraccionamiento y otros. Los países más eficientes en materia tributaria en América Latina tienen incumplimientos de 4% del PBI, por ejemplo. Y cada punto [para el caso de Perú] es alrededor de S/ 14,000 millones. No es para nada una meta barata”, indicó en entrevista con Gestión, en el marco de “Perspectivas Económicas 2027: Las decisiones empiezan hoy”.

Uno de los tributos cuyo incumplimiento se abordará con especial foco es el Impuesto General a las Ventas (IGV). En esta oportunidad, Luna Victoria detalló que se “apostará muchísimo” por las detracciones y retenciones contra la economía informal. Por otro lado, serán severos contra las facturas falsas.

“Vamos a medir cómo se comporta el mercado con estos instrumentos” , indicó el funcionario. Sin dar mayores detalles, agregó que se trabaja en programas “que van a terminar en carpetas fiscales y denuncias penales”.

Minería informal

Luna Victoria señaló que la minería informal es un “campo fértil tributariamente para crecer”.

“La cadena final de la minería es formal porque uno termina exportando. Entonces, lo que hay que hacer es ir bajando de la exportación hasta el primer eslabón formal que, a veces, puede ser una planta de procesamiento”, subrayó.

Bajo esta figura, indicó que se aplicaría que las plantas de procesamiento sean como una “aduana”, de modo que toda la cadena hacia atrás pague tributos.

Así, el jefe de la Sunat, en el marco del evento de este diario, estimó que este año se recaudaría 36% más que el año pasado de recursos provenientes de la minería informal. Desde la administración quedaron pendientes en dar cuenta de la cifra monetaria.

P ara esto se aplicaría mecanismos como la detracción. Básicamente funcionaría como una herramienta para cobrarle impuestos de forma obligatoria a la economía informal.

Dentro de toda la cadena, el funcionario explicó que apuntarán a que el agente formal que recibe el mineral informal retenga una parte del precio que debe pagar. Este monto sería la detracción.

“Si bien [de esa retención], el informal podría pagar sus impuestos o pedir la devolución [ante la Sunat], como no lo utiliza porque se sometería a auditoría, ese monto del precio del mineral queda de recaudación”, explicó.

En otro momento, Luna Victoria indicó que dentro de los retos de la Sunat sobre los que actualmente se trabaja está identificar activos e inversiones en el exterior. “[Por ahí vendría] el grueso del flujo del dinero”, comentó.

Si bien hoy “esa información está”, queda pendiente procesarla y analizarla. La administración ya trabaja al respecto. “Lo que estamos tratando de hacer es potenciar equipos que sean capaces de leer esas cifras. Y no solamente potenciar, sino buscar cooperación técnica. Hay instituciones públicas e internacionales que nos van a ayudar en eso”, expresó.

Reuniones con gremios

El jefe de la Sunat indicó, tal como lo informó Gestión, que, antes de fin de año, publicarían normas para institucionalizar reuniones con los gremios, a fin de acelerar la reducción de incumplimiento tributario y en el marco de un nuevo concepto de la administración con los contribuyentes.

“No serán reuniones que surjan espontáneamente, sino que habrá un compromiso de la administración y de los gremios de sentarse regularmente con una agenda de trabajo técnica”, indicó.

“Son tres guías de auditoría que esperamos sacar antes de fin de año para anunciar a las empresas cuál va a ser el comportamiento de la administración tributaria en los estándares de prueba asociados, por ejemplo, a la deducción de intereses por créditos”, adelantó.