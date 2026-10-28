La Sunat pondrá especial foco sobre la cadena de la minería informal. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), César Luna Victoria, consideró como “ambiciosa” la meta recientemente establecida de reducir el actual incumplimiento tributario equivalente al 9% del Producto Bruto Interno (PBI) a 6.7% hacia el 2030.

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