Las estrategias del Estado implementadas para erradicar las economías ilícitas no han logrado resultados debido a una serie de factores, reconoció el titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Rafael Belaúnde.

“ Las políticas que se han desplegado, hasta el momento, no han surtido efecto. Tenemos una fuerza represiva muy fuerte a través del Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Castilla (CU-PUMA). Reducen las áreas de cultivo de hoja de coca, se dinamitan y después se promueve un programa de desarrollo alternativo que no es sostenible en el tiempo, de repente durará unos meses y, al final, fracasa porque no hay la infraestructura para integrar esos proyectos a la gran economía nacional ”, comentó durante su presentación en la Expo Amazónica Ucayali 2026.

Belaúnde resaltó que uno de los principales problemas se observa en la minería ilegal. De hecho, ahora las organizaciones criminales habían trasladado parte de su financiamiento del narcotráfico a la protección de dragas mineras en zonas fronterizas.

Actualmente, indicó Belaunde a Gestión, la minería ilegal e informal de oro supera en volumen a la producción minera formal y mueve más de US$ 12,000 millones.

“Las plantas que procesan el mineral declaran más del doble de lo que declaran las minas, entonces, está entrando mineral que tiene un origen no formal. Eso equivale a más de US$ 12,000 millones de mineral. La gran afectación es el uso indiscriminado del mercurio que se utiliza para procesar el oro”, refirió.

Con una cotización internacional cercana a los US$ 4,000 por onza de oro, el ministro reconoció que competir contra eso resulta muy complejo y que pretender patrullar militarmente decenas de miles de kilómetros de ríos es “materialmente imposible”.

La estrategia del Gobierno en la Amazonía

Belaúnde dijo que uno de los principales retos es hacer que “la formalidad sea mejor negocio que la informalidad”. Para ello, consideró necesario mejorar la conectividad fluvial, vial y ferroviaria, de modo que las actividades legales puedan trasladar sus productos a los mercados a menores costos.

Por ejemplo, mencionó la necesidad de mejorar la carretera que conecta Atalaya con Puerto Copa y Mazamari. Según explicó, este tipo de infraestructura permitiría integrar zonas productivas a la economía formal y reducir la dependencia de actividades vinculadas al narcotráfico.

En el caso de la minería ilegal aluvial, el titular del Mindef sostuvo que el Estado debe concentrarse en controlar los elementos que permiten que esta actividad opere, como el combustible utilizado por las dragas para desplazarse y procesar el material extraído de los ríos.

Asimismo, planteó impulsar la formalización de la minería artesanal en determinadas zonas. Una de las alternativas, indicó, sería instalar plantas formales de procesamiento que permitan recuperar el oro sin utilizar mercurio.

Además, dentro las facultades legislativas que tendrá el Ejecutivo, el Mindef plantea modificar los criterios para definir a una organización criminal, de modo que aquellas que controlen territorios mediante actividades ilícitas puedan ser consideradas “grupos hostiles” y convertirse en objetivos militares.