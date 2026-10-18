El MEF aprobó otorgar recursos al Mindef, los cuales serán destinados al pago del IGV y del Impuesto a la Renta. (Foto: Andina)
El MEF aprobó otorgar recursos al Mindef, los cuales serán destinados al pago del IGV y del Impuesto a la Renta. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Poder Ejecutivo autorizó una transferencia de S/12 millones 478,659 al para financiar el pago de obligaciones tributarias correspondientes al Impuesto General a las Ventas (IGV) y al Impuesto a la Renta (IR).

La medida fue aprobada mediante el Decreto Supremo 220-2026-EF, y se financiará con cargo a la Reserva de Contingencia del . Está transferencia fue suscrita por la presidenta de la República, Keiko Fujimori y el ministro de Economía, Elmer Cuba.

Del monto total, más de la mitad -unos S/ 7 millones 101,523- serán destinados al pago del generado por la adquisición de bienes y servicios contratados por el Mindef.

En tanto, otros S/ 5 millones 377,136 serán utilizados para el que corresponde al Ministerio de Defensa como agente de retención por las rentas pagadas o acreditadas a personas o empresas no domiciliadas en el país

La transferencia se realizará mediante Documentos Cancelatorios del Tesoro Público, que tienen carácter no negociable y una vigencia de cuatro años desde su emisión.

Cabe agregar que los recursos transferidos no podrán usarse para fines distintos a los señalados en la norma.

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